Deutschlands historischer Sieg: "Wir haben Giannis kontrolliert"

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat gegen Griechenland einen historischen Sieg eingefahren.. Zu verdanken ist dieser Erfolg vor allem einer überragenden Defensivleistung nach der Pause.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Dass an diesem Abend in der Berliner Mercedes-Benz-Arena Geschichte geschrieben werden kann, hatte sich früh angedeutet. Furios war die deutsche Mannschaft gegen den Top-Favoriten Griechenland in die Partie gegangen. Acht von elf Dreierversuchen landeten im Korb, starke 31 Punkte standen nach dem ersten Viertel zu Buche. Und trotzdem führte der Gastgeber zu diesem Zeitpunkt nur mit vier Zählern, vor allem weil beim Gegner Superstar Giannis Antetokounmpo dominierte. Ein Schlagabtausch zweier Teams auf Augenhöhe nahm seinen Lauf.

Zur Pause lag die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert sogar mit vier Punkten in Rückstand, trotz 57 starker Punkte. "Diese Spieler waren auf einer Mission", erklärte der 63-Jährige, wieso sein Team nach der Halbzeit aber nochmal im Stande war, vor allem defensiv ein, zwei Gänge hochzuschalten. "Der Schlüssel war, dass wir in der zweiten Hälfte physischer gespielt haben und ein paar Stopps bekommen und gut gereboundet haben", sagte Maodo Lo. Und: "Wir haben Giannis kontrolliert", sagte Jonas Wohlfarth-Bottermann.

Jeder, der das Tschechien-Spiel gesehen hat, konnte seine Schlüsse daraus ziehen. Johannes Thiemann

Was den Deutschen dabei half, war Anschauungsunterricht, den sie am Sonntag bekommen hatten. "Jeder, der das Tschechien-Spiel gesehen hat, konnte seine Schlüsse daraus ziehen. Wir waren sehr diszipliniert", verwies Johannes Thiemann auf Griechenlands Achtelfinal-Spiel gegen Tschechien, das dem Superstar teilweise mit vier Mann den Weg zum Korb verstellt hatte - allerdings am Ende nicht mehr die Kraft aufbrachte.

Anders die Deutschen, die Giannis und die Griechen sogar lange im dritten Viertel bei einem Punkt hielten. "Gegen unsere Verteidigung, die wir in der zweiten Hälfte gespielt, ist es halt schwierig durchzukommen", freute sich Kapitän Dennis Schröder. Die Hausherren spielten sich nun in einen regelrechten Rausch - angefeuert von der ausverkauften Halle - und ließen den Gegner nicht mehr herankommen. "Es macht Spaß. Wir haben es geschafft, gegen eine Top-Mannschaft", sagte Lo, der aber schon an das Halbfinale gegen Spanien dachte. "Jetzt müssen wir uns auf das nächste Spiel vorbereiten."