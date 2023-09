Deutschlands Gegner steht fest: Lettland wartet im Viertelfinale

Deutschland trifft im Viertelfinale der WM auf Außenseiter Lettland. Für Weltmeister Spanien ist das Turnier beendet.

Das ist das Ergebnis des letzten Spieltags, an dem sich am Sonntag in Jakarta Kanada (88:85 gegen Spanien) und Lettland (104:84 gegen Brasilien) durchsetzten und damit in Gruppe L ihr Ticket für die Endrunde in Manila lösten. Die ohne ihren verletzten Starspieler Kristaps Porzingis angetretenen Letten hatten im Turnierverlauf Frankreich und Spanien geschlagen. Deutschland hatte zuvor im japanischen Okinawa mit 100:71 gegen Slowenien gesiegt und so in der Zwischenrunde Platz eins belegt.

Die Gruppe L gewann Kanada vor Lettland. Weltmeister Spanien ist überraschend ausgeschieden. Im packenden Spitzenspiel krönte Kanada dank Shai Gilgeous-Alexander (30 Punkte) und Dillon Brooks (22) eine spektakuläre Aufholjagd.

Die Viertelfinals in der Mall of Asia Arena in Manila werden am Dienstag (10.45 Uhr und 14.40 Uhr) sowie am Mittwoch (10.45 Uhr und 14.30 Uhr) ausgetragen. Das Duell zwischen Lettland und Deutschland findet am Mittwoch statt, weil die Teams, die aus Okinawa oder Jakarta anreisen, einen weiteren Tag Spielpause bekommen.

Am Montag reisen Deutschland und Slowenien per Charterflug in die Hauptstadt der Philippinen. Die weiteren drei Viertelfinals lauten Kanada gegen Slowenien, Italien gegen die USA und Serbien gegen Litauen.