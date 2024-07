Deutschlands bestes EM-Spiel? Das Viertelfinale der zwei Hälften

Kaum ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft ist so sagenumwoben wie das EM-Viertelfinale 1972 in England. Weil Günter Netzer und Co. so überragend spielten. Aber stimmt das überhaupt?

Der Mythos fußt vor allem auf fünf Worten. Aus der Tiefe des Raumes. Wobei es eigentlich ein paar Worte mehr waren und sie von Karl-Heinz Bohrer, dem Kulturchef der FAZ, auch erst rund eineinhalb Jahre nach diesem ersten Spiel geschrieben wurden, das eine DFB-Auswahl in England gewann.

"Der aus der Tiefe des Raumes plötzlich vorstoßende Netzer hatte ‘thrill‘. ‘Thrill‘, das ist das Ergebnis, das nicht erwartete Manöver; das ist die Verwandlung von Geometrie in Energie, die vor Glück wahnsinnig machende Explosion im Strafraum, ‘thrill‘, das ist die Vollstreckung schlechthin, der Anfang und das Ende. ‘Thrill‘ ist Wembley."

1972 ist die EM noch so klein, dass sie während der Liga-Saison stattfindet

Bohrer wollte überspitzt formulieren, was von diesem 29. April 1972 seither ohnehin überspitzt weitergegeben wird. Dass die deutsche Nationalmannschaft in diesem EM-Viertelfinal-Hinspiel, was damals noch die letzte Qualifikationsrunde, ergo kein Teil des Endturniers war, ihr bestes Länderspiel überhaupt gemacht haben soll, ist nämlich mindestens genauso falsch wie richtig. Aber von Beginn an.

1972 ist die EM im Vergleich zur WM noch so klein, dass ihr Endturnier später stattfinden wird, während der Spielbetrieb in den nationalen Ligen noch läuft. Deutschland hat Verletzungssorgen, sein Vorzeigeklub FC Bayern Formprobleme und eine deutsche Auswahl noch nie in England gewonnen, als es die Auslosung für das Viertelfinale wenig gnädig mit der Bundesrepublik meint. Die Zuversicht geht gegen null.

Deutschland tritt in Wembley schließlich mit den erst 20 Jahre alten Paul Breitner und Uli Hoeneß an, aber auch mit einem überraschend rasanten Kurzpassfußball dank des durchdachten Wechselspiels von Libero Franz Beckenbauer und Spielmacher Günter Netzer, der aus der "Tiefe des Raumes" das Spiel seines Lebens macht. Netzers blonde Mähne weht im Stadionlicht, angeführt von Gladbachs Zehner kombiniert sich Deutschland in einen Rausch.

Hoeneß schießt in seinem erst zweiten Länderspiel abgefälscht schon sein zweites Tor, mit dem 0:1 zur Pause sind überforderte Engländer trotzdem nicht übermäßig gut bedient. Denn auch wenn Deutschland im Mittelfeld ein fast Ajax-gleiches Positions- und Passspiel darbietet: Torgefahr und ernsthafte Möglichkeiten sind rar gesät. Die Auswahl von Bundestrainer Helmut Schön glänzt in erster Linie horizontal.

Außerdem findet dieser legendäre Vortrag der für viele spielstärksten deutschen Nationalmannschaft, über den die Sporthochschule Köln 2010 ermittelte, dass der Ball fast so schnell laufen gelassen wurde (2,9 Meter pro Sekunde, England mit 1,64 m/s) wie bei Joachim Löws Kontertaktik in ebenjenem Jahr (3,63 m/s), nur zwischen der englischen Anfangsoffensive und dem Halbzeitpfiff statt. Nach dem Seitenwechsel nämlich wendet sich das Blatt.

"Dieses Spiel soll das beste gewesen sein? Ich hab' es ehrlich gesagt nicht so gut gefunden", sagte Deutschlands Schlussmann an diesem Tag, Sepp Maier, über 50 Jahre später im kicker-Buch "Die elf größten Spiele des deutschen Fußballs", als er sich es noch einmal angeschaut hatte. Und zwar in voller Länge. So sah Maier nicht nur, wie sich seine Vorderleute zwischen den Minuten 10 und 40 in die deutsche Fußball-Folklore kombinierten, sondern auch, wie schwer sie sich in einer zweiten Hälfte taten, die sich von der ersten komplett unterschied.

Das tolle deutsche Spiel war plötzlich verschwunden. Stattdessen begannen die Engländer einen Sturmlauf und erzeugten eine Dominanz, die die deutsche Kontrolle der ersten Hälfte noch übertraf. Weil sie mehr und bessere Chancen hatten. Deutschland hatte glücklicherweise Rückhalt Maier, der trotz einer Schleimbeutelentzündung, die er Bundestrainer Schön verheimlicht hatte, ein überragendes Spiel machte - bis er den Ball in der Schlussphase einmal nicht festhalten konnte.

Ein Zweitliga-Stürmer macht den Unterschied

Das 1:1 durch Francis Lee war hochverdient und hätte den Mythos vom Gala-Auftritt in Wembley möglicherweise verschluckt, wenn daraus nicht noch der erste deutsche Sieg in England überhaupt geworden wäre. Zwei Umschaltmomente des damaligen Zweitliga-Stürmers Sigfried Held (Kickers Offenbach) machen am Ende den Unterschied, Netzer per Elfmeter und Gerd Müller die späten Tore zum sogar ein wenig schmeichelhaften 3:1. Vor dem Anpfiff hatte Netzer noch zu Beckenbauer geraunt, dass man ein 0:5 sogar unterschreiben würde.

Weil das Rückspiel zwei Wochen später in Berlin, das noch öfter vergessen wird als die zweite Hälfte von Wembley, 0:0 endete, fuhr die DFB-Auswahl zum Endturnier nach Belgien, um erstmals Europameister zu werden. Als vielleicht noch immer spielstärkste Nationalmannschaft, die Deutschland je hervorbrachte. Noch mal ein bisschen vertikaler, noch mal ein bisschen gereifter. Also mit sogar noch besserem Fußball als im Viertelfinal-Hinspiel in Wembley.

