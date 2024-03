Deutschlands beste Snowboard-Fahrerin steht vor Rekord

Snowboard-Fahrerin Ramona Hofmeister hat schon eine Menge Siege geholt. Am Samstag kann sie nun noch Rekordhalterin werden.

Dabei geht es um Kristallkugeln. So sehen die Siegerpokale in diesem Sport aus. Zwei Kristallkugeln hat Ramona Hofmeister in dieser Saison schon gewonnen. Denn sie wurde Siegerin im Gesamtweltcup und im Parallel-Riesenslalom auf ihrem Brett.

Am Samstag will sie auch im Parallel-Slalom gewinnen und damit die dritte Kugel. Darauf hat sie sehr gute Chancen. Denn Ramona Hofmeister führt mit Abstand schon vor dem letzten Rennen für die Gesamtwertung.

Dreimal die Kugel in einer Saison: Das haben erst zwei andere Sportlerinnen vor ihr geschafft.