Deutschlands Abwehrbollwerk stellt EM-Rekord ein

Mit dem 27:14 (13:8) über die Schweiz hat Deutschlands Handballnationalmannschaft nicht nur einen Zuschauerrekord im Hallenhandball aufgestellt. Noch nie fielen weniger Tore im Rahmen einer Handball-EM.

Alleiniger Rekordhalter ist das DHB-Team allerdings nicht. Als erstes konnte Russland bei dem damals noch im Sommer in Italien ausgespielten Handball-EM Kroatien mit 29:14 in die Schranken weisen. 2016 gelang dann Schweden bei der Endrunde in Polen noch ein 22:14 über Ungarn.

Immerhin war es für das deutsche Team ein neuer Rekord mit Blick auf die kassierten Tore. Bislang resultierte dieser aus einem 15:15 gegen Frankreich im Jahr 2002 - am Ende wurde Deutschland nach einer dramatischen Endrunde und Verlängerung Vizeeuropameister.

Schweden konnte damals als einziges Team den Heimvorteil nutzen - auch weil der vermeintliche Siegtreffer von Florian Kehrmann zum Ende der regulären Spielzeit damals nicht anerkannt wurde. 2002 hielt auch Portugal das Team von Israel bei einem 26:15, 2018 sollte dies auch Spanien im Match gegen Tschechien (32:15) gelingen.

Einen weiteren Eintrag in die Bestenliste hat die deutsche Mannschaft mit ihrer starken zweiten Hälfte, in der man fast siebzehn Minuten ohne Gegentor blieb, verpasst. Am Ende konnten sich die Schweizer noch zu sechs Toren in Durchgang zwei retten. Den Rekord hält Spanien aus dem Jahr 1998, als man Ungarn in einer Hälfte bei drei Toren hielt. Das DHB-Team konnte zweimal den Gegner bei nur fünf Toren in dreißig Minuten halten - 1996 gegen Slowenien und zwei Jahre später auch Litauen.

Christian Stein

Wenigste Tore in einem Spiel

Tore Datum Team 1 Team 2 Ergebnis 14 03.06.1998 Kroatien Russland 14:29 (08:12) 14 27.01.2016 Ungarn Schweden 14:22 (07:10) 14 10.01.2024 Deutschland Schweiz 27:14 (13:08) 15 25.01.2002 Israel Portugal 15:26 (6:12) 15 25.01.2002 Frankreich Deutschland 15:15 (08:08) 15 13:01.2018 Tschechien Spanien 15:32 (09:16)

Wenigste Tore in einer Halbzeit