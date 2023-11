Deutschland - Vereinsprofil

Kader

Nr. Name Pos. Geburtstag Vertrag Alfred Gislason Trainer 07.09.1959 2020 - 2024

Informationen zu Deutschland

Bundestrainer Alfred Gislason hat für die Vorbereitung auf die Handball-Weltmeisterschaft in Polen und Schweden (11. bis 29. Januar) 18 Spieler nominiert. Angeführt wird das Team von Kapitän und Kreisläufer Johannes Golla (25 Jahre und 48 Länderspiele). Ältester und erfahrenster Spieler ist Rechtsaußen Patrick Groetzki (33 Jahre und 156 Einsätze).



Jüngster Akteur ist wie zur WM 2021 der 22-jährige Mittelmann Juri Knorr. Torwart Joel Birlehm (4) und Kreisläufer Tim Zechel (5) weisen bisher die wenigsten Länderspiele auf. Mit Andreas Wolff, Rune Dahmke, Simon Ernst, Kai Häfner und Jannik Kohlbacher stehen fünf Akteure, die 2016 in Polen die Europameisterschaft gewannen, vor dem nächsten großen Turnier in Polen.



"Es gab einige schwere und sehr enge Entscheidungen, aber jetzt haben wir Klarheit. Ich freue mich auf das neue Jahr und die neue Herausforderung mit dieser Mannschaft", sagt Bundestrainer Alfred Gislason und Axel Kromer, Vorstand Sport des Deutschen Handballbundes, erklärt: "Dieses Aufgebot spiegelt viele Eigenschaften wider: Erfahrung, Potenzial und im Wesentlichen auch eine gewisse Kontinuität, die für Erfolg unabdingbar ist."

Historie

Deutschland gilt als das Mutterland des Handballs und stellt den ersten Hallen-Weltmeister. Nach 1938 folgte 1978 der Triumph der BRD-Mannschaft bei der WM in Dänemark gegen Russland Zwei Jahre später besiegte die DDR im olympischen Finale von Moskau ebenfalls Russland.



Doch nach einer Serie von vier Final-Teilnahmen (WM 2003, EM 2002 und 2004, Olympia 2004) schienen die Goldenen Zeiten, die 2004 mit dem EM-Titel in Slowenien und Platz zwei bei den Olympischen Spielen in Athen ihren Höhepunkt hatten, vorbei. Bei der WM 2005 in Tunesien sprang nur der 9. Platz heraus. Zwar gelang bei der EM 2006 in der Schweiz mit dem 5. Platz die direkte Qualifikation für die EM 2008 in Norwegen. Doch der Umbruch nach 2004 und anhaltende Verletzungssorgen drängten die Mannschaft bei der sechsten WM auf deutschem Boden eher in die Rolle eines Geheimfavoriten.



Doch 2007 sollte der größte Triumph von Bundestrainer Heiner Brand werden, dem es als erstem gelang sowohl als Spieler als auch als Trainer Weltmeister zu werden. Im Jahr 2016 holte die DHB-Auswahl unter Dagur Sigurdsson zuerst den Europameistertitel und im Sommer Olympia-Bronze. Der Deutsche Handballbund wurde 1949 gegründet, 1950 in die IHF aufgenommen und ist mit rund 850 000 Mitgliedern der weltgrößte Handball-Verband.

Medaillen bei internationalen Großturnieren

Olympia (4):

Gold: 1980*

Silber: 1984, 2004

Bronze: 2016



Weltmeisterschaft (10):

Gold: 1938, 1978, 2007

Silber: 1954, 1970*, 1974*, 2003

Bronze: 1958, 1978*, 1986*



Europameisterschaft (4):

Gold: 2004, 2016

Silber: 2002

Bronze: 1998

Bilanz bei internationalen Großturnieren

Olympia: 1936 (1), 1972 (6/4*), 1976 (4), 1980 (1*), 1984 (2), 1988 (7*), 1992 (10), 1996 (7), 2000 (5), 2004 (2), 2008 (9), 2012 (-), 2016 (3), 2020 (6)



Weltmeisterschaft: 1938 (1), 1954 (2), 1958 (3), 1961 (4), 1964 (4/10*), 1967 (6/9*), 1970 (5/2*), 1974 (9/2*), 1978 (1/3*), 1982 (7/6*), 1986 (7/3*), 1990 (8*), 1993 (6), 1995 (4), 1997 (-), 1999 (5), 2001 (8), 2003 (2), 2005 (9), 2007 (1), 2009 (5), 2011 (11), 2013 (5), 2015 (7), 2017 (9), 2019 (4), 2021 (12), 2023 (5)



Europameisterschaft: 1994 (9), 1996 (8), 1998 (3), 2000 (9), 2002 (2), 2004 (1), 2006 (5), 2008 (4), 2010 (10), 2012 (7), 2014 (-), 2016 (1), 2018 (9), 2020 (5), 2022 (7)



* 1949-1989 DDR