Deutschland trifft wieder: Rekorde auch jenseits von Guirassy und Co.

Die Mittelstürmer treffen schier nach Belieben, doch der Torhunger hat 2023/24 auf die ganze 1. Bundesliga abgefärbt. Und auf die 2. Bundesliga auch.

Torschützenkönige, denen dafür 16 Tore reichen (Niclas Füllkrug und Christopher Nkunku). Eine Erfolgsmannschaft wie Union Berlin, deren Fußball in erster Linie defensiv, destruktiv, reagierend ist. Und damit für den durchaus vorherrschenden Ansatz im deutschen Oberhaus steht. Ereignisarmut rund um eine Meisterschaft, die sowieso seit elf Jahren nur nach München wandert. Darbt das einstige Spektakel Bundesliga?

Das Jahr ist 1984, die neue Saison (84/85) im Spätsommer erst vier Spieltage alt. Der FC Bayern steht verlustpunktfrei ganz oben, Borussia Dortmund noch ohne einen Zähler auf einem Abstiegsplatz, Frank Mill von Borussia Mönchengladbach führt mit sechs Toren die Torschützenliste an. Er ist der Kapitän der Trefferflut, denn: Alle Bundesliga-Teams gemeinsam haben an diesen ersten vier Spieltagen insgesamt 140 Tore geschossen - Rekord.

Es ist die einzige Saison, die die aktuelle Spielzeit an dieser Stelle übertrifft. Richtig gehört: Mehr Tore als aktuell sind in der Bundesliga-Geschichte zu diesem Zeitpunkt nur einmal gefallen. Die besten Mittelstürmer haben aktuell einen großen Anteil daran, Stuttgarts Serhou Guirassy traf in vier Spielen schon achtmal. 138 Tore - 3,83 pro Spiel - sind eigentlich gar nicht mehr zeitgemäß. Platz drei, vier und fünf in der Auflistung fanden sogar vor 1984/85 statt.

Die Bundesliga ist torhungrig wie lange nicht, und das ist ein Trend in Deutschland - denn die 2. Liga, seit sie 1994/95 auf 18 Teams reduziert wurde, ist sogar so torreich wie nie. 174 Tore nach bislang sechs Spieltagen sind Bestwert. Das macht 3,22 Tore pro Spiel. Und Lust auf mehr, in der höchsten wie in der zweithöchsten Spielklasse.