Deutschland trifft in der Zwischenrunde auf Georgien, USA bleiben makellos

Mit einem 70:59-Sieg über Venezuela hat sich Georgien für die Zwischenrunde qualifiziert und trifft dort auf Deutschland. Serbien und die USA marschieren mit drei Siegen in drei Spielen durch die Vorrunde.

Deutschlands Gegner in der Zwischenrunde: Georgien. AFP via Getty Images

Georgien steht als deutscher Gegner in der Zwischenrunde der Basketball-WM in Asien fest. Das Team eroberte beim klaren 70:59 (42:23) am Mittwoch gegen Venezuela den zweiten Sieg in der Vorrunde und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Bester Werfer war Tornike Shengelia von Virtus Bologna, der 25 Punkte beisteuerte. Ob es für Deutschland am Freitag oder am Sonntag gegen die Georgier geht, entscheidet sich erst mit dem Spiel von Ex-Europameister Slowenien gegen Kap Verde (13.30 Uhr).

Slowenien müsste mit 24 Punkten oder mehr gegen den krassen Außenseiter verlieren, um noch auszuscheiden. Bei einem erwartbaren Sieg des Teams von Starspieler Luka Doncic würden die Slowenen wie Deutschland mit drei Siegen in die Zwischenrunde ziehen. In diesem Fall würde Deutschland am Freitag gegen Georgien und am Sonntag zum Abschluss der Hauptrunde gegen Slowenien spielen. Nur die besten beiden Teams schaffen es zur Endrunde nach Manila.

USA bleiben souverän, auch Serbien siegt erneut

Die US-Amerikaner haben ihren souveränen Lauf derweil auch gegen Jordanien fortgesetzt. Im letzten Spiel der Vorrunde führte Team USA bereits nach dem ersten Viertel mit 19 Punkten und baute den Vorsprung bis zum Ende auf 48 Punkte aus und gewann mit 110:62 (62:33). Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves war beim dritten Sieg im dritten Spiel mit 22 Punkten (8/16 aus dem Feld) bester Scorer.

Weiter geht die Reise für die Amerikaner am Freitag gegen Montenegro. Das zweite Spiel der Zwischenrunde findet am Sonntag statt, dann heißt der Gegner Litauen.

Angeführt von den NBA-Profis Nikola Jovic (25 Punkte, Miami Heat) und Bogdan Bogdanovic (23 Punkte, Atlanta Hawks) hat auch Serbien die Vorrunde mit dem dritten Sieg im dritten Spiel abgeschlossen. Gegen den Südsudan gab es ein klares 115:83 (56:39). Jovic blieb dabei bei neun Versuchen aus dem Feld ohne Fehlwurf (5/5 Dreier). Die Serben treffen in der Zwischenrunde auf Italien (Freitag) und die Dominikanische Republik (Sonntag).