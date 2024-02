Deutschland trifft erneut auf Schweden

Am 12. Mai kommt es bei einem Test zur Neuauflage des Spiels um die Bronzemedaille bei der Handball Europameisterschaft der Männer Ende Januar: Beim Aufeinandertreffen mit Deutschland wird Schweden dieses Mal die eigenen Fans im Rücken haben.

In der Vida Arena in Växjö trifft Deutschland nur wenige Monate nach der Heim-EM 2024 erneut auf Schweden und kann Revanche für die Niederlage im Spiel um Platz drei nehmen.

"Es ist ein sehr guter Gegner, der bei der Europameisterschaft gezeigt hat, dass er zu den besten Mannschaften der Welt gehört. Es wird also ein wichtiges Spiel und ein guter Test für uns in unserer Vorbereitung auf die Olympischen Spiele im Sommer", sagte Schwedens Nationaltrainer Glenn Solberg vor der Neuauflage.

Gottfridsson: "Macht immer Spaß, auf Deutschland zu treffen"

Im Januar gewannen die schwedischen Männer mit Bronze in Deutschland ihre dritte Medaille bei den letzten vier EM-Turnieren. Das Ergebnis bedeutete auch, dass Schweden direkt für die Olympischen Spiele in Frankreich in diesem Sommer und für die Weltmeisterschaft in Dänemark, Kroatien und Norwegen Anfang 2025 qualifiziert ist. Deutschland hingegen muss den Weg über die Qualifikation antreten.

"Es macht immer Spaß, auf Deutschland zu treffen. Zum Teil, weil es eine sehr gute Mannschaft ist, aber auch, weil viele von uns in Deutschland spielen oder gespielt haben und die Spieler sehr gut kennen", so Jim Gottfridsson vor dem Duell.