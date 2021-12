Deutschland-Tour: Start mit Einzelzeitfahren in Weimar

Die vierte Auflage der neuen Deutschland Tour wird am 24. August 2022 mit einem Einzelzeitfahren in Weimar eröffnet.

Das gaben die Organisatoren der Rundfahrt am Dienstag bekannt. Der Auftakt mit einem Einzel-Zeitfahren ist ein Novum bei der Tour, die kommendes Jahr außerdem auf fünf Etappen erweitert wird. Auch die zweite Etappe beginnt in Weimar, welchen Verlauf die Route im Anschluss nimmt, steht noch nicht fest. Klar ist allerdings, dass die Tour am 28. August 2022 in Stuttgart endet.

"Wir werden die schönsten Denkmäler Weimars in den Prolog einfließen lassen", kündigte Fabian Wegmann, ehemaliger Radprofi und Sportlicher Leiter der Deutschland Tour an. "Er soll kurz und knackig sein und ein Spektakel, nicht länger als fünf Kilometer. Es wird auch nicht mit Zeitfahr-Maschinen gefahren, weil wir auch ein paar Kurven drin haben." Er gehe vor allem "nach dem Sicherheitsaspekt, sodass man nicht so viel riskieren muss zu Beginn und die Fahrer sicher ins Ziel kommen."

Bei der Deutschland Tour 2021 hatte Tour-de-France-Etappensieger Nils Politt vom deutschen Team Bora-hansgrohe seinen ersten Gesamtsieg bei der Heim-Rundfahrt gefeiert.