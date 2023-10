Deutschland Tour findet Ende August statt: "Radsport erlebt ein Momentum"

Die Deutschland Tour findet im kommenden Jahr erneut Ende August statt. Insgesamt wird es fünf Etappen geben. Allerdings ist erst ein Etappenort vom Veranstalter bestätigt.

Das wichtigste deutsche Etappenrennen startet am 21. August und endet nach fünf Teilstücken am 25. August. Damit befindet sich die Rundfahrt in Konkurrenz zur Vuelta, die bereits am 17. August in Lissabon (Portugal) beginnt.

„Der Radsport erlebt in Deutschland ein Momentum. Mehr Teilnehmende bei den Breitensportrennen, mehr Interesse an den TV-Übertragungen und die enorme Fan-Begeisterung vor Ort zeigen das große Potenzial", wird Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports, in einer Pressemitteilung zitiert. "Als Flaggschiff des deutschen Radsports gestaltet die Deutschland Tour diesen Trend mit. Und so wird auch die Rundfahrt 2024 wieder ein Event voller Höhepunkte."

International zählt die Deutschland Tour indes nicht zu den wichtigsten Rennen, da sie statt in der UCI WorldTour in der kleineren ProSeries des Weltverbandes organisiert ist.

3. Etappe endet in Villingen Schwenningen

Im vergangenen Jahr war das Rennen von vier auf fünf Tage erweitert worden. Heuer gewann der Belgier Ilan Van Wilder die Rundfahrt, die insgesamt sechs Millionen Fans am Fernseher verfolgt hatten. Das entsprach nach Veranstalterangaben einer Steigerung von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Gewohnt sparsam sind die Informationen über die Etappenorte der Deutschland-Tour. Bislang ist lediglich bekannt, dass Villingen-Schwenningen im Südwesten von Baden-Württemberg Zielort der 3. Etappe sein wird. Der Schwarzwald sei landschaftlich reizvoll und ideal zum Radfahren, sagte Pietsch bei der Vorstellung und verspricht eine anspruchsvolle Etappe: "Was für Radtouristen nach Spaß klingt, wird uns zu einer sportlich spannenden Streckenführung animieren."