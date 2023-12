Deutschland-Tour endet in Saarbrücken

Die Deutschland-Tour führt das Peloton im kommenden Jahr abschließend nach Saarbrücken. Paris-Nizza wird indes eine "Blaupause" der Tour de France.

Die Deutschland-Tour der Radprofis wird 2024 in Saarbrücken enden. Dies teilten die Organisatoren am Dienstag mit. Das Rennen wird im kommenden Jahr nach den Olympischen Spielen von 21. bis 25. August ausgetragen. Zuvor war bereits festgestanden, dass die zweite Etappe in Schwäbisch Gmünd endet. Das dritte Teilstück startet von dort, verläuft komplett in Baden-Württemberg und endet in Villingen-Schwenningen. In diesem Jahr hatte die Deutschland-Tour im Saarland begonnen und bis zum Zielort Bremen geführt.

"Wir haben die große Radsport-Begeisterung im Saarland in sehr guter Erinnerung und freuen uns bereits jetzt, diese besondere Kulisse im kommenden Sommer erneut zu erleben. Das Finale in einer Landeshauptstadt - das hat Tradition bei der Deutschland Tour", sagte Matthias Pietsch, Geschäftsführer der Gesellschaft zur Förderung des Radsports. Oberbürgermeister Uwe Conradt sprach von einem "großen Sport-Sonntag für alle in Saarbrücken". Am Schlusstag können die Hobby-Radsportler ihr eigenes Rennen austragen.

Paris-Nizza 2024 als Blaupause für die Tour

Einen frühen Vorgeschmack auf die Tour de France wird unterdessen schon im März die prestigeträchtige einwöchige Radfernfahrt Paris-Nizza geben. Die Tour endet im kommenden Jahr wegen der wenig später beginnenden Olympischen Spiele bekanntlich nicht traditionell in Paris, sondern in Nizza an der Cote d'Azur.

"Es ist eine Kurzfassung der Tour de France in acht Tagen", sagte Tour-Direktor Christian Prudhomme bei der Streckenpräsentation von Paris-Nizza am Dienstag in Versailles. Die Rundfahrt werde "dazu dienen, die Strecken unter Rennbedingungen zu testen".

Acht Etappen müssen die Fahrer vom 3. bis 10. März absolvieren. Unter anderem wird auch der Col d'Eze befahren, der im Sommer Teil eines möglicherweise entscheidenden Einzelzeitfahrens in und um Nizza sein wird.

Im vergangenen Jahr war Paris-Nizza außergewöhnlich prominent besetzt gewesen. Sowohl der dänische Tour-Sieger Jonas Vingegaard als auch sein großer Rivale Tadej Pogacar aus Slowenien, der sich den Sieg holte, gingen an den Start.