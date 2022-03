Deutschland Tour 2022: Prolog in Weimar, Königsetappe im Breisgau

Ein Prolog in Weimar zum Auftakt, die Königsetappe mit einer Bergankunft im Breisgau: Mit einer vielseitigen Strecke will die Deutschland Tour bei ihrer vierten Auflage seit der Wiedereinführung ihr Profil im internationalen Kalender schärfen.

Es geht von Weimar in den Schwarzwald. Deutschland-tour.com

Das Rennen, das von vier auf fünf Tage erweitert wird, führt über insgesamt 710 Kilometer und mehr als 11.000 Höhenmeter. Das gaben die Veranstalter im Rahmen der Streckenpräsentation am Donnerstag bekannt.

Nach dem Startschuss am 24. August in Weimar mit einem kurzen Prolog führt der Kurs über die Zielorte Meiningen, Marburg und die Bergankunft an der Bergstation Schauinsland nach Stuttgart zum großen Finale.

Wegmann: "Die Deutschland Tour 2022 ist ein Brett"

"Die Deutschland Tour 2022 ist ein Brett. Von allen bisherigen Austragungen hat sie sicher das schwerste Programm", kommentiert der Sportliche Leiter Fabian Wegmann. "In den fünf Tagen ist eine große Vielfalt gefragt und erstmals locken wir auch die bergfesteren Fahrer an. Die Bergankunft am Schauinsland wird eine Vorentscheidung bringen, aber es bleibt spannend bis zum Schluss, denn die schwere Schlussetappe mit dem Stuttgarter Herdweg kann das Klassement noch einmal umwerfen. Der Idealkandidat? Ein explosiver Allrounder, der gut klettern kann, hat die größten Chancen."

Die Deutschland Tour war 2018 nach zehnjähriger Pause vom Tour-de-France-Veranstalter ASO neu aufgelegt worden. Im Vorjahr hatte Tour-Etappensieger Nils Politt (Köln) vom deutschen Team Bora-hansgrohe seinen ersten Gesamtsieg bei der Heim-Rundfahrt auf der Schlussetappe in Nürnberg gefeiert.

Der Etappenplan der Deutschland Tour 2022:

Prolog (Mittwoch, 24. August): Weimar (2,7 km)

1. Etappe (Donnerstag, 25. August): Weimar - Meiningen (171 km, 2700 Höhenmeter)

2. Etappe (Freitag, 26. August): Meiningen - Marburg (199 km, 2850 Höhenmeter)

3. Etappe (Samstag, 27. August): Freiburg - Bergstation Schauinsland (150 km, 2640 Höhenmeter)

4. Etappe (Sonntag, 28. August): Schiltach - Stuttgart (188 km, 3100 Höhenmeter)