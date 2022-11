Deutschland steht ohne da: Die Spitznamen der WM-Teams

Der Slogan "Die Mannschaft" wurde nach immer lauter werdender Kritik zurückgezogen - somit ist Deutschland bei der WM in Katar das einzige Team ohne Spitznamen. Eine Übersicht ...

Gruppe A: Die Weinroten gegen die Dreifarbigen

In Gruppe A kommt es am Sonntag um 17 Uhr zum Eröffnungsspiel der WM zwischen Katar und Ecuador: Das Team des Gastgeberlandes wird "Al-Annabi" (Die Weinroten) genannt, Ecuadors Nationalelf ist unter dem Namen "La Tri" (Abkürzung für "La Tricolor", die Dreifarbigen) bekannt. Beim Senegal steht die Gastfreundschaft ("Teranga") im Vordergrund, weshalb der diesjährige Afrika-Cup-Gewinner unter dem Namen "Les Lions de la Teranga" (die Löwen des Teranga) unterwegs ist. Und auch die Niederlande haben einen passenden Spitznamen: Die Mannschaft von Trainer Louis van Gaal wird "Elftal" (für die Mannschaft) oder "Oranje" (Anspielung an das regierende Königshaus) bezeichnet.

Gruppe B: Drei Löwen gegen die Drachen

"Three Lions on a shirt" ist nicht nur ein Zitat aus Englands berühmtem Fan-Song "Three Lions", der Name des Liedes ist nämlich gleichzeitig der Spitzname der englischen Nationalmannschaft. Der erste Gruppengegner der "Three Lions" ist der Iran, der im eigenen Land "Team Melli" (Nationalmannschaft) genannt wird. Während die USA lediglich inoffizielle Spitznamen wie "The Yanks", "The Stars and Stripes" (Nationalflagge) oder "Soccer Boys" haben, sind die Nationalspieler von Wales als "The Dragons" (Die Drachen) bekannt, was in Verbindung zum roten Drachen im walisischen Logo steht.

Die "Three Lions" (drei Löwen) zieren das Wappen der Engländer. IMAGO/YAY Images

Gruppe C: Erneut die Dreifarbigen

In Gruppe C sind Lionel Messi und Co. unter dem Beinamen "La Albiceleste" (für die argentinischen Nationalfarben) unterwegs - dazu wird das Team wie bei allen anderen spanischsprachigen Ländern als "Seleccion" bezeichnet. Zu einer Art Doppelung kommt es bei den Mexikanern, die aufgrund der Trikotfarben Grün, Weiß und Rot als "El Tri" (die Dreifarbigen) auflaufen, und damit Ecuadors "La Tri" ähneln. Die beiden weiteren Mannschaften in Gruppe C sind die "Grünen Falken" aus Saudi-Arabien und die Polen, welche unter den Namen "Bialo-Czerwoni" (die Weiß-Roten) oder "Biale Orly" (Die weißen Adler) auflaufen.

Gruppe D: Dänisches Dynamit trifft auf die Adler von Karthago

Mit Frankreich und Dänemark treffen in Gruppe D zwei Teams mit bekanntem Spitznamen aufeinander: Die Franzosen kennt man als "Les Bleus" (die Blauen) oder "Equipe Tricolor" (die dreifarbige Mannschaft), die Dänen als "Danish Dynamite" (dänisches Dynamit). Die Lage des antiken Karthago machten sich die Tunesier bei ihrem Spitznamen zu Nutze, nach welchem die Tunesier als "Les Aigles de Carthage" (die Adler von Karthago) bezeichnet werden. Etwas unkomplizierter machte es sich ein Journalist bei der Erfindung des australischen Spitznamens: Aus dem Zusammenschluss der Wörter "Soccer" (Fußball) und "Kangaroos" (Kängurus) entstand letztendlich "Socceroos".

Gruppe E: Deutschland ohne Spitzname

Wie bei Argentinien wird auch Spanien als "La Seleccion" (die Auswahl) bezeichnet. Das Team von Luis Enrique wird aber hauptsächlich "La Furia Roja" (die Rote Furie) genannt. Die "Blue Samurai" (die Blauen Samurai) aus Japan kämpfen in Gruppe E neben Spanien noch gegen "Los Ticos" (Eigenbezeichnung der Costa Ricaner) aus Costa Rica und gegen Deutschland, das nach der gescheiterten Marketingkampagne mittlerweile den Begriff "Die Mannschaft" zurückgezogen hat.

Gruppe F: Feuer im Mittelpunkt

Die "Rode Duivels" (niederländisch) bzw. "Diable Rouges" (französisch) - was übersetzt die Roten Teufel bedeutet - nennt sich die Nationalmannschaft Belgiens. Die Marokkaner sind als "Lions de l'Atlas" (Löwen vom Atlas-Gebirge) unterwegs - Kroatien tritt als "Kockasti" (die Karierten, Anspielung auf das Heimtrikot) oder "Vatreni" (die Feurigen) an. Gleich eine Vielzahl an Spitznamen weist Kanadas Nationalelf auf: "Les Rouges" (Die Roten), "Maple Leafs" (Ahornblätter), "The Canucks" (Bezeichnung für Kanadier) oder "Les Voyageurs" (die Reisenden).

Gruppe G: Ärgern die Adler die Löwen?

Aufgrund ihrer gelben Trikots werden die Brasilianer neben "A Selecao" (die Auswahl) als "Os Canarinhos" (die Kanarienvögel) bezeichnet. Die Serben gelten als "Orlovi" (die Adler), Kamerun verwendet beim Spitznamen ebenfalls ein Tier als Inspiration: "Les Lions Indomptables" (die unzähmbaren Löwen). Das nationale Schweizer Aufgebot wird kurz "Nati" genannt.

Lucas Paqueta im brasilianischen Heimtrikot, das seit Jahren in Gelb gehalten wird und den Ursprung des Spitznamens "Os Canarinhos" bildet. IMAGO/Sebastian Frej

Gruppe H: Stehen die Schwarzen Sterne am Ende ganz oben?

Und auch in Gruppe H kann sich jedes Team auf einen speziellen Spitznamen berufen: Wie Brasilien tritt Portugal als "A Selecção" (die Auswahl) an. Ghana bezieht sich bei der Namensauswahl auf den schwarzen Stern in der Nationalflagge, weshalb die Mannschaft als "Black Stars" (schwarze Sterne) unterwegs ist. Die Landesflagge spielt auch in Südkorea eine große Rolle: "Taeguk Warriors" (Taeguk-Krieger, Anlehnung an den rot-blauen Kreis in der Flagge) nennen sich die Südkoreaner. Uruguays Spitzname "La Celeste" (die Himmelblaue) steht in Verbindung zur Trikotfarbe der Südamerikaner.