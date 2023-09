Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat am Sonntag zum ersten Mal den WM-Titel gewonnen. Für Johannes Voigtmann und Co. ein "surrealer" Moment.

Es war diese Phase, als das deutsche Team im Finale gegen Serbien nochmal unter Druck geraten war. Serbien kam auf und verkürzte den Rückstand auf das DBB-Team - doch einer behielt den Kopf in dieser Phase oben: Johannes Voigtmann. Mit viel Einsatz, wichtigen Punkten und Rebounds hielt der 30-Jährige den Kurs und hatte am Ende großen Anteil am Triumph von Manila. "Das ist surreal", sagte Voigtmann später sichtlich bewegt nach dem Spiel bei "MagentaSport". "Deutschland steht jetzt für immer auf dem Pokal drauf."

Die 40 Minuten gegen Serbien hatten dem deutschen Team allerdings nochmal alles abverlangt. Lange bewegten sich beide Teams auf Augenhöhe, ehe sich das DBB-Team dann zum ersten Mal etwas absetzen konnte. "Wir wussten, dass wir da sein müssen", so Voigtmann. "Du kannst das natürlich predigen und immer sagen. Aber wir waren es wirklich."

Und das im Turnierverlauf immer auf andere Weise: Mal war es Johannes Thiemann, der dem Team von der Bank kommend Energie gab. Mal war es Moritz Wagner, dann wieder Maodo Lo oder wie zuletzt gegen die USA Andreas Obst. "Wir wussten, Serbien wird alles geben", sagte der Bayern-Profi und wertete das Endspiel gegen Serbien als Beleg für die Widerstandsfähigkeit der Deutschen. "Was wir diesen Sommer geschafft haben trotz aller Rückschläge, vielleicht auch schon in den vergangen Jahren - ich kann das alles noch nicht realisieren."

Nahezu sprachlos war auch Isaac Bonga. "Ich kann das nicht in Worte fassen", erklärte Obsts Teamkollege vom FC Bayern. Die Teamchemie sei hervorragend gewesen, der Zusammenhalt groß. Genau deshalb auch fanden Spieler, die mehr in der zweiten Reihe standen, ihre Rolle und Bedeutung: "Ich kanns noch immer nicht glauben. Ich bin so happy, ich würde es mit keinem anderen machen als mit dieser Mannschaft."