Deutschland steht bei der WM vorzeitig im Viertelfinale

Vize-Weltmeister Deutschland hat in Gruppe B bei der WM in Tschechien vorzeitig die K.-o.-Runde erreicht. Verantwortlich dafür war das Ergebnis der Abendpartie zwischen der Slowakei und Lettland.

Die am Sonntag spielfreie DEB-Auswahl kann nach der Punkteteilung zwischen der Slowakei und Lettland (2:3 nach Penaltyschießen) am Sonntagabend in der Gruppe B - selbst im Falle einer Niederlage gegen Frankreich am Dienstag (12.20 Uhr) im finalen siebten Hauptrundenspiel - nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden.

Die Slowaken, die in Ostrava erneut von zahlreichen Fans aus der nahen Heimat unterstützt wurden, dominierten das erste Drittel (Schussverhältnis 20:8). Doch DEL-Keeper Kristers Gudlevskis (Bremerhaven) hielt sein Tor zunächst mit einigen Klasseparaden sauber. Völlig überraschend gelang Ralfs Freibergs Ende des ersten Abschnitts das 1:0 für die Letten (19.).

Turbulentes Finish beschert DEB-Team das Viertelfinale

Im zweiten Drittel war Lettland deutlich besser im Spiel. Anfangs des Schlussdrittels war der Bann für die Slowaken dann aber gebrochen: NHL-Stürmer Martin Pospisil erzielte den umjubelten Ausgleich (43.). In den Schlussminuten wurde es turbulent: Erst gelang Peter Cehlarik 104 Sekunden vor Schluss das 2:1 für die Slowaken, doch nur 24 Sekunden später stellte Oskars Cibulskis auf 2:2. Nachdem der slowakische Keeper Samuel Hlavaj fast mit der Sirene noch einen Schuss gekonnt pariert hatte, stand fest: Durch die Punkteteilung qualifizierte sich Deutschland vorzeitig für das Viertelfinale.

Der Sieg ging im Penaltyschießen schließlich an die Letten, die sich damit durch den direkten Vergleich mit den Slowaken noch eine kleine Chance auf die Viertelfinalteilnahme wahrten, Deutschland aber nicht mehr überholen können.

Je nach Ausgang der letzten Partien sind für das deutsche Team noch alle vier Plätze in der Gruppe möglich. Der Gruppensieg erscheint angesichts von noch zwei zu absolvierenden Partien des bislang dominanten Tabellenführers Schweden (bislang fünf Siege aus fünf Spielen) gegen Frankreich (Montag, 12.20 Uhr) und die Slowakei (Dienstag, 20.20 Uhr) sehr unwahrscheinlich.

Schweiz kassiert erste Niederlage - Fiala muss runter

In der Gruppe A trafen mit Titelverteidiger Kanada und den USA die beiden bislang einzigen ungeschlagenen Teams aufeinander. In einer sehr intensiven Partie brachte Dylan Cozens - bei den Buffalo Sabres Teamkollege des Deutschen J.J. Peterka - die "Ahornblätter" in Führung. Doch die Schweiz konterte: Kevin Fiala, der später wegen eines Kniechecks gegen Cozens nach Spieldauerstrafe vom Eis musste, erzielte das 1:1 (12.). Romain Loeffel brachte die Eidgenossen in Führung (26.).

Die fällige fünfminütige Überzahl nach der Strafe gegen Fiala nutzte Kanada durch erneut Cozens (29.) sowie knapp zwei Minuten später Nick Paul (31.) eiskalt und sorgte so für die nächste Wende im Spiel. Anschließend gelang es den Kanadiern, die knappe Führung bis ins Ziel zu retten und damit die Tabellenführung in Gruppe A wieder zu übernehmen.