Deutschland-Spiel soll Stürmer Gregoritsch beflügeln

Mit zwei Siegen im Gepäck reisten die beiden österreichischen Nationalspieler des SC Freiburg von den Länderspielen zurück: Nach dem guten Auftritt im Testspiel gegen Deutschland könnte Michael Gregoritsch gegen Darmstadt von Beginn an spielen.

Einen eigenen Torerfolg konnte zwar nur Verteidiger Philipp Lienhart bejubeln, beim 2:0 der Österreicher in der EM-Qualifikation gegen Estland, aber auch Stürmer Michael Gregoritsch bekam Lob von seinem Vereinstrainer. "Er hat es gut gemacht, er hat Bälle gut abgelegt, hatte Ballsicherheit, das ist positiv", sagte Christian Streich über das Spiel gegen Deutschland, bei dem der 29-Jährige das erste Tor mit einleitete und das zweite von Christoph Baumgartner auflegte (kicker-Note 2). "Es geht ihm gut, er ist glücklich, und es kann sein, dass er am Samstag von Anfang an spielt", so Streich.

In dieser Bundesliga-Saison stand Gregoritsch erst dreimal in der Startelf, auch weil ihn zwischenzeitlich Wadenprobleme ausbremsten. Aber er konnte auch noch nicht die gute Form der Vorsaison bestätigen. Im Länderspiel gegen Deutschland verhinderte Torwart Kevin Trapp zweimal einen Treffer des Österreichers, einmal zielte er vorbei, und auch beim SC Freiburg hat er schon einige Chancen liegenlassen. Was auch ihn geärgert hat. Nachdem er vergangene Saison zehn Bundesligatore auf dem Konto hatte, dazu drei in der Europa League und zwei im DFB-Pokal, steht in dieser Runde noch die Null.

"Es bringt nichts über einen Stürmer zu reden, der mal in einer Phase nicht so viel trifft, das gab's bei den besten Stürmern auf der Welt", meinte Streich. "Es schwirrt bei den Stürmern eh im Kopf rum, deswegen bringt es nichts, das zu befeuern." Für den ÖFB hatte er im September gegen die Republik Moldau (1:1) und in Schweden (3:1) jeweils einmal getroffen, danach folgte die Wadenverletzung, die ihn für mehrere Spiele zum Zuschauer machte.

Aber nicht nur in der Torgefahr hat sich Gregoritsch im Vergleich zum Beginn der Vorsaison verschlechtert, auch in der Anzahl der Zweikämpfe pro 90 Minuten (13,6/17,9) und bei der Zweikampfquote (47,3 Prozent/54,9). Er hatte zwar mehr Abschlüsse pro 90 Minuten (5,9/4,2), davon kamen aber deutlich weniger aufs Tor (37,5 Prozent/56,1).

Hartenbach schwärmt: "Er hat so viele Fähigkeiten"

Nach dem guten Länderspiel gegen Deutschland rechnet SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach damit, dass es nicht mehr lang dauert bis zum ersten Tor. "Spielintelligenz, Technik, Gespür und Abschluss - er hat so viele Fähigkeiten. Sogar gemessen an seiner starken vergangenen Saison kann er seine Grenzen weiter nach oben verschieben. Das muss er realisieren", sagte Hartenbach im Gespräch mit dem kicker.

Streich wäre sicherlich auch damit zufrieden, wenn der Stürmer am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Darmstadt nicht trifft, dafür aber Tore vorbereitet. Schließlich kommt von den SC-Offensivspielern keiner an Gregoritschs Qualität als kopfballstarker Abnehmer von langen Bällen heran.