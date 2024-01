Deutschland seit acht Jahren ohne Sieg gegen Dänemark

Der letzte Pflichtspielerfolg der deutschen Handballer über Dänemark ist fast auf den Tag genau acht Jahre her. Am 27. Januar 2016 gewann das DHB-Team bei der EM in Polen mit 25:23 gegen die Dänen. Schon damals mit dabei: Kai Häfner, Rune Dahmke, Jannik Kohlbacher und Andreas Wolff.

Bei der EM 2016 jubelten neben Andreas Wolff noch drei weitere deutsche Spieler über einen Sieg gegen Dänemark. Sascha Klahn