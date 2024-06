Deutschland-Schreck Strachan: "Was Müller tut, ist sinnvoll"

Gordon Strachan ist der einzige Schotte, der bisher bei einem Turnier gegen Deutschland treffen konnte. Im kicker-Interview blickt der ehemalige Nationalspieler und -trainer auf den EM-Auftakt.

Schottland zum Auftakt, das ist für EM-Gastgeber Deutschland direkt ein potenzieller Stolperstein. Gleichwohl sind die Deutschen für die Schotten ein wohl noch dickeres Brett. "Unsere Chance liegt vielleicht nur bei zehn bis 20 Prozent", glaubt Gordon Strachan, der sowohl als Spieler als auch als Trainer auf den dreimaligen Europameister traf.

Im Gruppenspiel bei der WM 1986 avancierte der heute 67-Jährige dabei zum bis heute einzigen Schotten, dem ein Turniertor gegen die DFB-Auswahl gelang. Auch wenn der kommende Vizeweltmeister den Rückstand damals umbog.

"Wir Schotten können Gegner zu Fehlern zwingen"

An welchen Stellen die zehn- bis 20-prozentige Chance 38 Jahre später zu suchen ist? "Spiele werden nicht durch Systeme entschieden", glaubt der ehemalige Mittelfeldmann (u. a. Manchester United). Sondern "meistens durch die Brillanz eines Akteurs, einen Fehler oder eine Standardsituation. Es war auch eine Ecke, die zuletzt das Champions-League-Finale entschieden hat."

All das macht Strachan Mut. "Wir Schotten können den Gegner zu Fehlern zwingen, wir können Tore nach Standards erzielen, das wissen wir." Auf genau diese Dinge ausgerichtet erwartet er seine Landsleute: "Ich wäre sehr überrascht, wenn wir das Spiel auf brillante Weise gewinnen würden."

So viel also dazu, was Deutschland an Schottland zu fürchten hat. Und andersherum? An Respekt vor dem Gastgeber mangelt es bei Strachan nicht - sein Sieger-Tipp: "Deutschland, wegen vieler guter Spieler und wegen des Heimvorteils." Einen Deutschen schätzt er dabei besonders, obwohl dieser wohl gar nicht zur Stammelf zählt: Thomas Müller.

"Er hat in beiden Spielen gegen meine Mannschaften Tore erzielt", erinnert sich Strachan, schottischer Nationaltrainer zwischen 2013 und 2017, an die beiden Duelle mit dem DFB-Team im Rahmen der Qualifikation für die EM 2016 (1:2, 2:3). "Müller hat alles: Intelligenz, Tatendrang, Bescheidenheit, Technik. Er denkt schneller als jeder andere auf dem Platz. Ich könnte ewig über ihn sprechen. Ich habe meinen Spielern oft gezeigt, wie er die Leute zustellt, wie er presst. Da geht es nicht nur darum, Tore zu erzielen. Alles, was er tut, ist sinnvoll."

Warum Strachan allerdings glaubt, dass Müller mit der Rolle als Ersatzspieler unglücklich ist, woher die schottische Standardstärke kommt und warum ihn Schottlands Quali-Spiele gegen Spanien für das Turnier zuversichtlich stimmen, lest ihr ab morgen in unserer Donnerstagsausgabe - oder schon am Mittwochabend im eMagazine.