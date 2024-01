Deutschland oder Island: Alfred Gislason gespannt welches Trikot die Familie trägt

Für Deutschland ist der Auftakt der Hauptrunde der Handball-EM gegen Island ein richtungsweisendes Spiel, für Bundestrainer Alfred Gislason ist das Duell mit dem Heimatland zudem ein besonderes Spiel. Gislason wird einen besonderen Blick auf die Tribüne werfen.

"Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich, weil man Vater, meine Brüder, Onkel und alle sitzen da", erklärte Alfred Gislason. Der Bundestrainer trifft mit Deutschland auf sein Heimatland Island.

Er wird dabei einen Blick auf die Familie auf der Tribüne werfen, fügte er grinsend an: "Ich bin gespannt, ob sie im deutschen Trikot da sind oder im isländischen. Wenn sie im isländischen sind, werde ich das diesmal sehr persönlich nehmen."

Wie er die besondere Konstellation am heutigen Tag lösen will? Er kündigte beide Nationalhymnen mitsingen zu wollen, der volle Fokus liegt aber davor und danach beim DHB-Team. "Ich bin zwar Isländer, aber ich arbeite mit dieser Mannschaft. Und ich liebe diese Mannschaft."

Familienmensch Alfred Gislason

Gislason ist ein außergewöhnlicher Familienmensch. Er pflegt eine innige Beziehung zu seiner 52 (!) Mitglieder zählenden Großfamilie, zu seinen Eltern, seinen Geschwistern, seinen Kindern und seinen Enkelkindern.

Da kommt es nicht von ungefähr, dass die Liebsten in der isländischen Heimat am Fernseher mitfiebern, wenn Sohn, Vater und Großvater Alfred mit Deutschland bei großen Turnieren aufläuft.

Schwierig wird es nur, wenn der Gegner wie am Donnerstag Island heißt. Über seine Enkel, die er alle schon mit Deutschland-Trikots ausgestattet hat, erzählte Gislason vor einem Jahr mal, "dass sie am Ende trotzdem eher zu Opa stehen würden".

Im deutschen Team besteht keinerlei Zweifel daran, dass Alfred Gislason den vollen Fokus auf das richtungweisende Spiel hat: "Alfred ist vor allem an einer Sache interessiert", sagte Torhüter Andras Wolff, "und das ist Gewinnen. Da ist es ihm egal, ob das die Isländer oder die Österreicher oder wer auch immer sind."

Gislason: "Bin ziemlich deutsch geworden"

Bereits im Vorfeld der Handball-EM hatte Alfred Gislason immer wieder betont, dass er sich in Deutschland heimisch fühlt, hier ja als Spieler und Trainer seines halbes Leben verbracht hat. Fast sein halbes Leben verbringt Gislason inzwischen in Deutschland.

24 Jahre alt war er, als er 1983 erstmals als Spieler nach Deutschland zu TUSEM Essen wechselte. "Ich bin in vielerlei Hinsicht ziemlich deutsch geworden", erzählte Gislason vor dem Turnier am ARD-Mikrofon: "Das sagen meine Freunde." Für einen Isländer sei er vor allem "ungewöhnlich pünktlich".

Und ehrgeizig - auch im Duell mit seinem Heimatland. Er werde "alles dafür tun, meinen Beitrag zu leisten, dieses Spiel zu gewinnen. Das kann ich garantieren", so der Isländer. "Vielleicht bin ich da sehr egoistisch, auch unter Freunden und Familie, aber ich will immer gewinnen", so der Trainer, der übrigens auch die Handball-Nationalmannschaft von Island zwischen 2006 und 2008 betreute - übrigens auch bei der Handball-WM 2007 in Deutschland.

Alfred Gislason: "Jedes Spiel ein Endspiel"

Und es ist alles andere als ein Freundschaftsspiel: Mit Blick auf den Modus der Hauptrunde der Handball-EM ist ein richtungsweisendes Duell im Kampf um die erträumte Teilnahme am Finalwochenende.

"Jede Niederlage kostet das Halbfinale", betont Alfred Gislason mit Blick auf die Ausgangslage, denn Deutschland nimmt aufgrund der Niederlage gegen Frankreich eine Hypothek von 0:2 Punkten mit in die Hauptrunde. "Jedes Spiel ein Endspiel", so der Bundestrainer.

Island übrigens auch. "Sie haben noch nicht das rausholen können, was in der Mannschaft steckt", weiß Gislason: "Aus meiner Sicht haben sie die beste Rückraumreihe mit den Franzosen." Dabei nennt der Bundestrainer speziell die Magdeburger Janus Dadi Smarason, Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson, die aus dem Verein eingespielt sind und der DHB-Auswahl auf schnellen Beinen Probleme bereiten könnten. Hinzu komme "Leitwolf" Aron Palmarsson.

"Es ist überraschend, wie schwer sie sich getan haben. Aber das ist die große Gefahr", warnte Alfred Gislason gegenüber dem SID mit Blick auf die durchwachsene Vorrunde seines Heimatlandes. Ein 27:27 gegen Serbien, ein mühevolles 31:30 gegen Montenegro und ein 25:33 gegen Ungarn standen für den vermeintlichen Geheimfavoriten zu Buche. Er wolle sich auf diese besondere Begegnung allerdings "nicht anders vorbereiten als gegen Kroatien. Natürlich kenne ich manche Spieler persönlich - einige von denen, seit sie Kinder sind."

Bei seinem Team setzte Alfred Gislason nach der 30:33-Niederlage gegen Frankreich auf Ruhe. Er sei "stolz auf die Leistung der Jungs, aber wir können mehr", sagte der Isländer dem SID mit Vorfreude auf die Hauptrunde in Köln. "Wir freuen uns sehr auf die Atmosphäre in der Kölnarena", betonte der Isländer, diese sei "ein extrem schöner Ort, um Handball zu spielen." Mit der Heimat habe er übrigens zuletzt "keinen Kontakt" gehabt - allerdings nicht aufgrund der brisanten Begegnung. Gislasons Begründung ist eine ganz profane: "Keine Zeit."