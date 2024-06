Deutschland oder Dänemark: Wer setzt sich im Achtelfinale durch?

Nun herrscht Gewissheit: Deutschland wird im Achtelfinale von Dänemark herausgefordert. Was denkt Ihr: Wer setzt sich durch?

Bis zu den letzten Sekunden musste Bundestrainer Julian Nagelsmann und seine Elf warten, ehe der Gegner im Achtelfinale am kommenden Samstag (21 Uhr) in Dortmund feststand. Denn sowohl die Partie zwischen England und Slowenien als auch das Match Dänemark gegen Serbien endeten torlos.

Und so griff am Ende die Fairplay-Wertung, um über Rang zwei in der Gruppe C und damit dem deutschen Achtelfinalfinalgegner zu entscheiden. Denn Dänemark wie Slowenien wiesen am Ende je drei Punkte sowie das gleiche Torverhältnis auf, der direkte Vergleich endete 1:1. Und letztendlich war es eine Gelbe Karte, die in der Fairplay-Wertung den Ausschlag pro Dänemark gab.

Damit kommt es zu einer Neuauflage des EM-Endspiels von 1992. Vor über 30 Jahren setzten sich die Dänen, die sich ursprünglich gar nicht für das Turnier qualifiziert hatten und erst wegen des Ausschlusses des damaligen Jugoslawien nachrückten, im Finale in Göteborg (Schweden) mit 2:0 gegen die DFB-Elf durch. John Jensen (19.) und Kim Vilfort (78.) erzielten damals die Tore.

Noch kein Sieg gegen Dänemark in diesem Jahrtausend

Nun bietet sich für Deutschland die Chance zur Revanche. Doch aus der jüngsten Vergangenheit können Nagelsmann & Co. nur wenig Hoffnung ziehen. Zwar ist die Bilanz gegen Dänemark insgesamt positiv, von den bisherigen 28 Vergleichen konnte Deutschland 15 für sich entscheiden, fünf Partien endeten remis und achtmal musste die deutsche Elf den Platz als Verlierer verlassen.

Doch in diesem Jahrtausend wartet Deutschland noch auf einen Sieg gegen "Danish Dynamite". Im November 2000 siegten die Dänen in Kopenhagen 2:1, im März 2007 schoss Nicklas Bendter die Dänen in Duisburg zum 1:0-Sieg. Und die letzten drei Begegnungen endeten jeweils Remis: Im August 2008 hieß es 2:2, im Juni 2017 sowie im Juni 2021 jeweils 1:1.

Und am Samstag? Was glaubt Ihr? Schafft Deutschland den Sprung in das Viertelfinale? Oder überrascht Dänemark wie auch 1992? Stimmt ab:

Vielen Dank für Eure Teilnahme.