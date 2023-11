Deutschland "nicht wiederzuerkennen": Spanier hadern mit "provoziertem" Elfmeter

Trotz einer dominanten Vorstellung scheiterte Spanien im Viertelfinale der U-17-WM an Deutschland. Während Coach José Lana dem Turnier bereits Positives abgewann, herrschte in der Heimat Frust vor.

Das Warten in Spanien geht also weiter. Der U-20-Weltmeister von 1999 sehnt sich nach dem ersten großen interkontinentalen Titel in der U-17-Altersklasse. 1991, 2003, 2007 und 2017 unterlag die "Rojita" jeweils im Endspiel. Auch 2023 ist der Traum ausgeträumt: Die Mannschaft von Nationaltrainer José Lana scheiterte im Viertelfinale am Freitagmorgen an Deutschland.

Trotz einer dominanten Vorstellung, bei der die spanischen Angreifer regelmäßig an DFB-Keeper Max Schmitt verzweifelten, stand am Ende eine 0:1-Niederlage. Ein strittiger Elfmeter, den BVB-Talent Paris Brunner rausgeholt und anschließend selbst verwandelt hatte, machte den Unterschied.

Entsprechend viel Frust herrschte in Spaniens Medienlandschaft nach dem WM-Aus vor. Die Iberer wären "besser" gewesen und hätten "viel mehr verdient", schrieb beispielsweise die "AS". Dass Spanien überlegen war, zweifelte auf deutscher Seite niemand an. "Ich bin so dermaßen stolz auf die Jungs, dass sie gegen so eine Mannschaft, die besser war als wir, trotzdem gewonnen hat", resümierte etwa DFB-Coach Christian Wück.

Kritik übten die spanischen Medien am Strafstoß, der die Entscheidung brachte. Die "AS" schrieb von einem "Elfmeterchen", bei dem sich Brunner "fallen lässt und den Elfmeter provoziert". Auch die "Marca" hatte einen "mehr als fraglichen" Strafstoß gesehen, der Referee Omar Mohamed Al Ali nicht umsonst habe "zweifeln und zögern" lassen. Für die in Madrid ansässige Zeitung sei Deutschland mit seiner abwartenden, passiven Spielweise "nicht wiederzuerkennen" gewesen.

Spanien-Coach Lana zeigte sich stoisch und konnte dem Turnier bereits etwas Positives abgewinnen: "Im Fußball gewinnt derjenige, der die meisten Tore schießt. Wir sind stolz auf die Arbeit, die die Jungs geleistet haben. Unser Ziel war es, dass sie sich hier mit Gegnern messen, die auf dem gleichen Niveau wie sie spielen, auf dem höchsten Niveau der Welt, und dass sie als bessere Fußballer von hier weggehen, als sie gekommen sind. Ich denke, dieses Ziel ist erreicht worden."

Dass er nicht alles versuchte hatte, konnte sich Lana nicht vorwerfen. Phasenweise agierte gar Innenverteidiger Jon Martin als Stürmer - doch der Ball, er wollte einfach nicht an Schmitt vorbei.