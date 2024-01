Deutschland mit Respekt vor Handball-Duell mit Österreich

Auf den Auftaktsieg gegen Rumänien ließ Österreich Unentschieden gegen Kroatien und gegen Spanien, das damit in der Vorrunde die Segel streichen musste, folgen. Und zum Auftakt der Hauptrunde gab es einen Sieg gegen die bis dato ungeschlagenen Ungarn. Erfolge, die Deutschland mit Respekt in das Duell am Samstag gehen lassen.

Bundestrainer Alfred Gislason hat großen Respekt vor der EM-Überraschung Österreich um Kiel-Star Nikola Bilyk. "Sie haben es bisher gut gemacht und verdient da zu sein, wo sie jetzt sind", sagte der Isländer auf einer Pressekonferenz am Freitag in Köln und ergänzte mit Blick auf den deutschen Zittersieg zum Hauptrunden-Auftakt gegen Island (26:24): "Wir müssen vieles besser machen. Unser Angriff war nicht gut genug, vor allem in der ersten Halbzeit."

Mit einem Erfolg im "Bruderduell" am Samstag (20.30 Uhr/ARD und Dyn) in Köln können Deutschlands Handballer (2:2 Punkte) einen weiteren Schritt in Richtung Halbfinale machen. Doch auch die Österreicher (3:1) schielen bei ihrem ganz persönlichen EM-Märchen auf den historischen Einzug in die Medaillenspiele. Am Donnerstag hatten die bei der EM noch ungeschlagenen Alpenhandballer auch Ungarn besiegt.

"Österreich ist die Überraschungsmannschaft der EM bis jetzt", sagte Gislason dem SID. "In der Vergangenheit sind die Abwehr- und die Torhüterleistungen noch besser geworden. Sie sind eine sehr gute Mannschaft geworden." Der Isländer hob explizit die "Weltklasseleistungen" des Kielers Bilyk hervor: "Niko ist ein phänomenaler Spieler und großartiger Charakter. Er ist der Spieler, der bei Österreich alles leitet."

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB), davon ist Gislason überzeugt, wird vor den knapp 20.000 Fans in Köln aber dagegenhalten. Der knappe Erfolg gegen Island bringe seiner recht unerfahrenen Mannschaft "sehr viel. Wir haben wertvolle Erfahrungen gesammelt, gerade die vielen jungen Leute in der Schlussphase", sagte der 64-Jährige und prognostizierte: "Wir haben eine sehr talentierte Mannschaft, die jetzt schon gut ist. Aber sie wird noch besser."

Die Brisanz sportlicher Duelle der beiden Länder interessiert den Isländer Alfred Gislason übrigens nicht. "Es macht mir keine Sorgen, dass Deutschland und Österreich sportliche Probleme miteinander haben. Das geht mich gar nichts an", sagte der Bundestrainer und stellte klar: "Ich will einfach nur Spiele gewinnen".

Und ein Sieg wäre mit Blick auf das Ziel Halbfinale bei der Handball-EM wichtig. "Jedes Spiel ist ein Endspiel und es fängt von vorn an. Die Partie wird genauso schwierig", prognostizierte Gislason vor dem Spiel am Samstag. Österreich qualifizierte sich nach dem Auftaktsieg mit Unentschieden gegen Kroatien und Spanien für die Hauptrunde, siegte in der gegen Ungarn und steht mit 3:1 Punkten vor Deutschland.

Wolff, Dahmke und Fischer sehen Österreich-Hoch

Linksaußen Rune Dahmke sieht gegenüber der dpa den nächsten, bislang ungeschlagenen Gegner "auf einem absoluten Hoch. Die schreiben jede Minute, die sie auf dem Spielfeld hier verbringen, Handballgeschichte für Österreich. Die haben gar nichts zu verlieren. Das ist eine gefährliche Ausgangssituation und der Druck ist klar bei uns", analysierte der Kieler.

"Die Österreicher spielen jetzt wahrscheinlich mit einer unglaublich breiten Brust", blickte auch Justus Fischer auf der DHB-Homepage auf die bisherigen Ergebnisse des nächsten Gegners, der Spanien in der Vorrunde ausgeschaltet hatte. "Wir freuen uns auf diese Aufgabe und werden morgen Video schauen, um dann auch top auf diese zweite Hauptrundenpartie vorbereitet zu sein. Wir haben aber auch viel Selbstvertrauen und haben natürlich unglaublich starke Fans hinter uns."

"Die Konstellation in der Gruppe hat sich nicht geändert, wir haben weiterhin alle Chancen mit jedem Spiel, das wir gewinnen", betonte Andreas Wolff. "Österreich wird uns vor eine große Herausforderung stellen. Wer hätte gedacht, dass sie gegen Spanien und Kroatien punkten und nun auch gegen Ungarn gewinnen. Sie sind in einem Hype und unser einziger Fokus von nun an. Aber mit der Moral aus dem heutigen Spiel können wir auch diese Partie erfolgreich bestreiten."

Österreich bei der Handball-EM

