Deutschland klettert bei Team-EM - Italien setzt sich ab

Die deutschen Leichtathleten sind im Kampf um den Gesamtsieg bei der Team-EM in Chorzow so gut wie aus dem Rennen, auch wenn sie auf Platz drei klettern. Italien setzt sich ab.

Für Deutschlands Leichtathleten dürfte ein Gesamterfolg bei der Team-Europameisterschaft im polnischen Chorzow kaum noch zu schaffen sein. Nach dem zweiten Wettkampftag am Samstag rückten sie mit 256,5 Punkten zwar um zwei Positionen auf den dritten Platz vor. Italien baute aber die Führung an der Spitze auf 294 Punkte aus. Dahinter folgt Polen (258,5), das zuletzt 2019 und 2021 den Team-Titel gewonnen hatte. Wegen einer Staffel-Disqualifikation rutschte Großbritannien (243,5) auf den vierten Platz ab. An diesem Sonntag (15.25 Uhr) folgt der dritte und letzte Wettkampftag.

Einziger Sieg durch 4x100 Meter-Staffel

Glanzleistungen der deutschen Läufer, Springer und Werfer gab es am Samstag bei kühler Witterung und einem fast leeren Stadion nur wenige. Über 4x100 Meter gewann die deutsche Staffel in 38,34 Sekunden und schaffte damit den einzigen Sieg in einer Disziplin für den Team-Gewinner von 2017.

Stark behauptete sich über 800 Meter Majtie Kolberg (LG Kreis Ahrweiler). Die WM-Halbfinalistin rannte auf der Zielgeraden noch bis auf Rang drei vor und kam in 2:00,72 Minuten ins Ziel. "Zum Glück haben sich noch ein paar Lücken aufgetan. Das müsste meine drittbeste Zeit insgesamt sein", sagte Kolberg. Im Diskuswerfen wurde der Magdeburger Henrik Janssen Zweiter mit einer Weite von 64,09 Meter. Er musste nur dem Olympiasieger Daniel Stahl (Schweden) mit 67,25 Meter den Vortritt lassen.

Für eine der besten Leistungen sorgte der griechische Weitsprung-Olympiasieger Miltiadis Tentoglou, dem mit 8,34 Metern der weiteste Satz eines Europäers in diesem Jahr gelang. Der WM-Dritte Simon Ehammer aus der Schweiz - im Zehnkampf ein Rivale von Europameister Niklas Kaul (Mainz) - wurde mit 7,95 Metern Dritter. Lediglich für Rang elf kam der deutsche Hallen-Meister Simon Batz mit einem Sprung auf 7,52 Meter.

Pudenz glänzt am Freitag - Meyer enttäuscht

Am Freitag hatte zum Auftakt Diskuswerferin Kristin Pudenz (30) mit 66,84 Metern gewonnen. "Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich eine Saisonbestleistung werfen kann. Und der Sieg für Deutschland, 16 Punkte - das kann ja auch nicht schaden", sagte die Olympia-Zweite aus Potsdam. Die zweitbeste Platzierung erreichte im Kugelstoßen die 24 Jahre alte Mannheimerin Yemisi Ogunleye, die mit 18,85 Metern hinter der Portugiesin Auriol Dongmo (19,07) Zweite wurde.

Hindernislauf-Vizeeuropameisterin Lea Meyer kam über 5000 Meter als Fünfte ins Ziel. "Das ist definitiv nicht das gewesen, was ich hier heute erreichen wollte", sagte 25-jährige Leverkusenerin. "Ich habe in den entscheidenden Momenten nicht richtig durchgezogen." Nicht gut lief es auch für Lisa Mayer: Über 100 Meter wurde die Staffel-Europameisterin aus Wetzlar in ihrem Lauf in 11,36 Sekunden nur Achte.