Deutschland Junior-Partner bei Bewerbung für Handball-WM 2029 oder 2031

2027 richtet Deutschland die Handball-WM aus und die Fans werden danach wahrscheinlich nicht lange auf das nächste Großereignis warten müssen: Der Deutsche Handballbund bewirbt sich gemeinam mit Frankreich auf die Ausrichtung der Handball-WM 2029 oder 2031.

Details zur Bewerbung auf die Ausrichtung der Handball-WM 2029 oder 2031 gibt es noch nicht, der DHB erklärte sich auf seiner Verbandsseite aber selbst zum "Juniorpartner", vermutlich wird somit der Großteil der WM sowie das Finalwochenende in Frankreich geplant sein.

Das Jahrzehnt des Handballs könnte somit über 2027 hinaus in die Verlängerung gehen: Am 16. April vergibt der Rat des Weltverbandes IHF in Créteil die Ausrichterrechte der Weltmeisterschaften 2029 und 2031 der Männer und Frauen.

Als Juniorpartner Frankreichs bewirbt sich der Deutsche Handballbund für die WM-Turniere der Männer - Konkurrent ist jeweils das Dreierbündnis Dänemark, Island und Norwegen. "Der ursprüngliche Mitbewerber Saudi-Arabien tritt für diese Turniere nicht mehr an", so der DHB, der nach der Handball-EM 2024 auch die Handball-WM der Frauen 2027 gemeinsam mit den Niederlanden ausrichten wird.

Auch weitere EM-Bewerbungen?

"Internationale Meisterschaften sind eine Energiequelle für Handball-Deutschland. Die EHF EURO in diesem Januar ist das allerbeste Beispiel", sagt Mark Schober Vorstandsvorsitzender des Deutschen Handballbundes.

"Dass wir an der Seite Frankreich die Chance bekommen, 2029 oder 2031 als Juniorpartner Mit-Ausrichter einer weiteren Männer-Weltmeisterschaft sein zu können, ist eine großartige Aussicht. Unsere Ziele bleiben konstant: eine Basis für sportlichen Erfolg schaffen und mehr Menschen als Teilnehmende oder Fans für unseren Sport begeistern", so Schober weiter.

Und das gilt nicht nur für Weltmeisterschaften im Handball: "Beim europäischen Verband EHF hat sich der Deutsche Handballbund ebenfalls als Gastgeber weiterer Turniere der Männer und Frauen in 2030 und 2032 beworben. Hierüber wird am 14. Dezember beim außerordentlichen EHF-Kongress in Wien entschieden", stellte der DHB auf seiner Homepage weitere Handball-Großereignisse in Deutschland in Aussicht.

