Deutschland ist Weltmeister! So spielen die DBB-Helden NBA 2K

Wer im DBB-Team spielt NBA 2K und wer ist der beste unter ihnen? Im Gespräch mit kicker eSport geben die Nationalspieler Maodo Lo, Isaac Bonga und Andreas Obst Einblicke und berichten über "ein paar heiße Duelle".

Mit 100:73 hat sich Deutschland in der Zwischenrunde der Basketball-Weltmeisterschaft souverän gegen Georgien durchgesetzt. Zwar ist damit das Viertelfinale noch nicht sicher, allerdings überzeugt das DBB-Team mit dem bereits vierten Sieg im vierten Spiel.

Ein Szenario, dass sich in NBA 2K23 nicht nachspielen lässt. Nationalmannschaften sind im Spiel nicht implementiert, genauso wenig wie die WM. Künftig die easyCredit BBL in NBA 2K? Das fänden die Nationalspieler Maodo Lo, Isaac Bonga und Andreas Obst "cool", wie sie im Gespräch mit kicker eSport erzählten. Außerdem gaben sie einen Einblick, inwieweit das Spiel auf dem echten Court weiterhilft und wer der beste NBA-2K-Spieler in der Nationalmannschaft ist.

Obst: "Da hat manchmal schon die Freundschaft drunter gelitten"

In dieser Frage sieht sich Maodo Lo "schon sehr weit vorne", wie er uns verriet. Gespielt habe er bisher gegen Johannes Thiemann und Dennis Schröder, der derzeit bei den Toronto Raptors spielt. "Meistens gewinne ich, würde ich behaupten. Ich weiß zwar nicht, wie die anderen spielen, aber ich würde schon behaupten, dass ich weit oben dabei bin", so Lo.

Den mittlerweile in Mailand spielenden Point Guard hat dagegen Isaac Bonga nicht auf der Rechnung. "Für mich ist David Krämer der beste NBA-2K-Spieler im Nationalteam", sagte der 23-Jährige. "Ein paar heiße Duelle" hat es dagegen zwischen Thiemann und Andreas Obst gegeben, wie der Shooting Guard des FC Bayern München berichtete und anschließend scherzte: "Da hat manchmal schon die Freundschaft drunter gelitten".

Spielzüge vom echten auf den virtuellen Court übertragen?

Wie bereits in unserem Test erläutert, wird NBA 2K23 dem Ruf einer Simulation gerecht. Ob diese daher auch den Profi-Sportlern auf dem echten Court weiterhelfen kann? "Als Basketballer kann man sich von den Playsets des Spiels schon etwas abgucken", meinte Bonga.

Lo und Obst drehen den Spieß dagegen um und betrachten eher den Übertrag von echtem auf virtuellem Parkett. Die Spiele "werden immer realistischer und wenn man gute Basketballkenntnisse aus der Realität hat, kann man die hoffentlich gut auf das Spiel übertragen", schätzte Lo ein. Für Obst ist es "immer mal ganz witzig, zu überlegen, was man auf dem Feld machen würde und das dann mal auf die Konsole zu übertragen".

Deutsche Klubs in NBA 2K? "Wäre schon cool"

Das geht allerdings lediglich mit den Mannschaft aus der amerikanischen Profiliga sowie den Teams der dortigen Frauenliga. Die Bundesliga ist nicht lizenziert. Generell würde sich das Trio wünschen, die höchste deutsche Spielklasse im Spiel zu haben. Es "wäre schon cool, daheim zu spielen und sich selbst zu steuern", meinte Obst. Auch Lo und Bonga wären erfreut über die BBL im Spiel vom 2K.

Dessen neuster Ableger, NBA 2K24 erscheint am 8. September - weiterhin ohne Bayern München und Co. Rund um den kommenden Teil der Simulation gab es bereits einige Ankündigungen. So wird zum Beispiel ProPLAY das Motion Capturing ablösen und soll für noch authentischere Animationen sorgen. Außerdem werden New-Gen-Spieler in einer neuen Stadt beherbergt sein.