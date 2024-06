Deutschland in Hennef in die Vorbereitung auf Olympia gestartet

Am heutigen Sonntag hat Bundestrainer Alfred Gislason mit der Handball-Nationalmannschaft von Deutschland die heiße Phase der Vorbereitung auf die bevorstehenden Olympischen Spiele gestartet. Die Frauen folgen am morgigen Montag, sie bereiten sich in Kienbaum vor. Höhepunkte sind gemeinsame Testspiele in Dortmund und Stuttgart.

Alfred Gislason (Foto Archiv) ist mit dem DHB-Team in die Olympia-Vorbereitung gestartet. Sascha Klahn