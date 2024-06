Deutschland! In Dortmund! Für Delaney "das Größte"

Zum Gruppensieg fehlte nur ein Tor, zum Ausscheiden aber auch - so waren die Spieler der Dänen nach ihrem Achtelfinal-Einzug zufrieden, auch wenn der nächste Gegner Deutschland heißt. Einen freut das ganz besonders.

Es dauerte über eine halbe Stunde, bis der erste dänische Profi am späten Dienstagabend in der Münchner Mixed Zone erschien. Es war: Thomas Delaney. Das passte ganz gut, denn der mittlerweile 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wird am Samstag im Duell mit der DFB-Elf wahrscheinlich besonders im Fokus stehen.

Zum einen hat er eine Vergangenheit in der Bundesliga, in der er für Bremen (Januar 2017 bis Juni 2018), Dortmund (Juli 2018 bis August 2021) und Hoffenheim (Januar bis Juni 2023) in 113 Spielen immerhin 11 Tore machte. Mit dem BVB wurde er dreimal Vizemeister und gewann 2021 den DFB-Pokal. Zum anderen darf er bei dieser EURO nach zwei Einwechslungen erstmals auf eine Nominierung für die Startelf hoffen, weil einer der beiden Sechser, Morten Hjulmand, beim 0:0 gegen die Serben seine zweite Gelbe Karte sah und nun ein Spiel aussetzen muss.

Dänemark: Kein Sieg, keine Niederlage

Delaney sah richtig gut gelaunt aus. Der verpasste Gruppensieg? Nur drei Unentschieden in drei Spielen? Kein Tor gegen Serbien? Und nun gegen Deutschland? Ist doch wunderbar, war seine Botschaft. "Für uns Spieler aus Dänemark wie für unsere Fans wird das ganz groß", sagte er mit einem Strahlen im Gesicht, das ganz und gar keine Angst vor der DFB-Elf erkennen ließ, sondern pure Vorfreude. "Sie sind einer der größten Favoriten für mich. Andere Gegner wären einfacher gewesen, ja, aber wir spielen für die großen Momente, die Fans freuen sich auf die großen Momente. In Deutschland zu spielen, im Signal-Iduna-Park, das ist das Größte!"

An Dortmund, gerade an Dortmund, habe er noch oft gedacht, erzählte der Routinier, der in dieser Saison mal wieder Vizemeister wurde, diesmal mit Anderlecht in Belgien. "Mit Freude und Leidenschaft wollen wir schauen, dass wir ein gutes Spiel machen", betonte er. Dass er für die erste Elf nominiert wird, hofft er natürlich.

Wovor er den größten Respekt bei der deutschen Mannschaft habe, wurde er schnell noch gefragt, bevor er zum Bus musste. Seine kurze Antwort: "In allem!" Um diese Uhrzeit kurz vor Mitternacht waren ihm leichte sprachliche Ungenauigkeiten nun wirklich zu verzeihen.