Deutschland heute mit Olympia-Casting in Schweden

Deutschland gegen Schweden hieß es zuletzt bei der Handball-EM und auch heute in einem Test in der Vorbereitung auf Olympia - im Fernsehen gibt es keine Übertragung von der Partie, der Livestream kann allerdings via Smart-TV aufgerufen werden.

Das Bosse-Beben rund um die nicht erfolgte Verlängerung des Vertrags von Vorstand Sport Axel Kromer lässt beim DHB nur langsam nach, das Olympia-Casting beginnt heute mit einem Test in Växjö. Das ZDF hat sich die Rechte am Handball-Duell Schweden gegen Deutschland gesichert, wird dieses aber nur im Livestream übertragen - der, beispielsweise via Smart-TV, allerdings auch auf im Fernsehen verfolgt werden kann.

Der Livestream auf zdf.de startet um 14:20 Uhr - zum Rahmenprogramm sowie den Kommentatoren und Experten, die im Einsatz sein werden, machte der Sender keine Angaben. Während im Fernsehprogramm statt Handball das "Duell der Gartenprofis", "Mein fabelhaftes Ferienhaus" und "planet e.: Blütenzauber ohne Gift" läuft, startet sportstudio live im regulären TV-Programm erst um 16:15 Uhr und damit nach dem Ende des Handball-Länderspiels. Eine Zusammenfassung dürfte im Rahmen der Liveübertragung von Spring-Derby und Bogenschießen aber eingeplant sein.

DHB-Team legt Fokus auf den Sport

Das Spiel ist dabei ein Handball-Klassiker, 113 Vergleiche lieferten sich Schweden und Deutschland bereits, mit 45 Siegen, 14 Remis und 54 Niederlagen ist die Bilanz für Deutschland dabei negativ. Der letzte Vergleich war das Spiel um Bronze bei der Handball-EM, Schweden jubelte in Köln am Ende über die Medaille und das Olympia-Ticket - Deutschland sicherte sich das Ticket nach Paris im Nachsitzen.

» Deutschland - Schweden: Traditionsduell in Växjö

Alfred Gislason startet die Vorbereitung für die Mission Medaille in Paris hochmotiviert, trotz der bitteren "Breaking News" vom vergangenen Wochenende. "Das war eine sehr große Überraschung für uns, und wir sind darüber sehr traurig", sagte der Handball-Bundestrainer über die anstehende Trennung des DHB von Sportvorstand Axel Kromer, der ebenfalls vor Ort weilt.

Natürlich seien diese Nebengeräusche in den vergangenen Tagen "ein Thema" gewesen, gestand der 64-Jährige, der mit seinem Team am heutigen Sonntag in Växjö auf Gastgeber Schweden trifft, der Anwurf erfolgt um 14:30 Uhr. Und dennoch will Gislason die Personal-Querelen im deutschen Handball nicht an sich heranlassen - und richtet den Fokus knapp 80 Tage vor den Olympischen Spielen auf den Sport.

» Axel Kromer "ziemlich enttäuscht" über DHB-Entscheidung

Seit Montag arbeitet der Isländer mit seinem Team in Kopenhagen akribisch an der Olympia-Form, ehe am Wochenende das abschließende Testspiel der Maßnahme ansteht. "Obwohl wir nicht den kompletten Kader zusammen haben, läuft es sehr gut", betonte Gislason, der unter anderem auf den erkrankten Spielmacher Juri Knorr verzichten muss: "Die Stimmung ist sehr gut, wir haben die Tage genutzt und freuen uns auf das Spiel."

Ausfälle fördern Konkurrenzkampf

Die Ausfälle einiger wohl gesetzter Spieler, sie dürften den Konkurrenzkampf im Team zusätzlich anfachen. Akteure aus der zweiten Reihe gieren auf ihre Chance, sich für ein Paris-Ticket in Position zu bringen: "Natürlich ist es nicht ganz unwichtig, wie die Leistung im Spiel gegen Schweden sein wird", sagte der Bundestrainer.

Das DHB-Team absolvierte zunächst einen Lehrgang in Kopenhagen, reiste dann am Freitag nach Südschweden. Neben den verletzten Sebastian Heymann, Jannik Kohlbacher, Nils Lichtlein und Renars Uscins fehlt auch Regisseur Juri Knorr. "Juri ist krank und befindet sich in Mannheim in Behandlung. Es hat daher keinen Sinn. Er soll jetzt richtig gesund werden für die Saison-Schlussphase in der Bundesliga", sagte Gislason.

» Hendrik Pekeler zieht Schlussstrich: "Olympia wird zu 100 Prozent ohne mich stattfinden"

"Jetzt will sich jeder noch mal zeigen und das hilft aber dann meiner Meinung nach auch der Qualität im Training", erklärte Rune Dahmke unter der Woche. "Diese Olympischen Spiele - das ist für mich, aber ich glaube auch für jeden anderen, ein riesengroßes Ziel", sagte der Linksaußen vom THW Kiel. "Dieses ganze Event ist einfach größer als nur Handball - und da mal dabei sein zu dürfen, das wäre wirklich was Wunderbares."

Doch die Plätze sind rar: Statt wie bei der letzten WM oder EM einen Kader von 20 Spielern zu nominieren, von denen Bundestrainer Alfred Gislason pro Partie dann 16 für ein Match auswählen kann, darf man für Olympia nur 14 Spieler auswählen. Ein weiterer könnte mit einer sogenannten P-Akkreditierung zumindest außerhalb des Olympischen Dorfes bleiben und an den Trainingseinheiten teilnehmen.

Fokus auf eigene Entwicklung

Und dennoch: Ein bisschen entspannter als sonst geht es in Skandinavien dieser Tage doch zu. "Das ist seit Langem mal wieder eine Lehrgang, wo es sportlich nicht um so viel geht, keine Turnierform stattfindet", bemerkte Kapitän Johannes Golla. Diesen entspannten Rahmen wolle das Team nutzen, um den Fokus auf die eigenen Entwicklung zu richten - mit "voller Motivation" im Training.

Motiviert wird das Team aber auch in die Partie gegen Schweden gehen. Mit dem Europameister von 2022 hat die DHB-Auswahl schließlich noch die ein oder andere Rechnung offen. Zuletzt setzte es eine bittere 31:34-Pleite im kleinen Finale der Heim-EM - der letzte Erfolg stammt von Olympia 2016. Gegen eine Mannschaft, "die sicherlich zur Weltspitze gehört", wie Golla betont. "Das Spiel ist eine super Herausforderung, ein Gradmesser, den wir brauchen, um uns an das Niveau heranzutasten."

Kein Thema für Olympia ist dabei Debütant Marko Grgic, der sich beim ThSV Eisenach in den Fokus des Bundestrainers spielte und aufgrund der Ausfälle von Nils Lichtlein und Juri Knorr einige Spielanteile im Rückraum erhalten dürfte. "Auch wenn mein Vater vornehmlich auf Rückraum Mitte gespielt hat, ich fühle mich im linken Rückraum wohler und sehe da auch meine Perspektive", so der 1,98m große Marko Grgic mit Blick auf seinen Vater Danijel, der ebenfalls für den ThSV Eisenach spielte.

SID, cie, red

DHB-Kader für Test in Schweden