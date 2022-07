"Deutschland hat seine provinzielle Rückständigkeit überwunden"

Der kicker hatte sich vehement für die Einführung der Bundesliga eingesetzt - und sah sich 1962 entsprechend bestätigt. Auszüge aus der Titel-Geschichte der damaligen Ausgabe.

Die Bundesliga kommt: Der kicker berichtete am 30. Juli 1962 via Extra-Reportage. kicker

Wir künden aus Dortmund dem deutschen Fußball ein neues Zeitalter an. Vom nächsten Jahre an wird beinahe jede Woche Endrunden-Stimmung herrschen. Große Feste, populäre Zweikämpfe - wie etwa Köln gegen HSV oder Borussia Dortmund gegen Saarbrücken oder 1. FC Nürnberg gegen Schalke oder Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt usw. -, bisher unnatürlich auf ein paar Wochen zusammengepreßt, werden wir nun an vielen Wochenenden das ganze Jahr über feiern können.

Denn Deutschland hat nun wirklich seine Bundesliga. Deutschland hat (vielleicht viele Jahre zu spät) auch in der Organisation seines Fußballs, in der Regie seiner Spiele Anschluß an den Weltfußball gefunden, seine provinzielle Rückständigkeit überwunden. Der DFB unter neuer Führung holte den bedrohlichen Vorsprung des ganzen Auslandes auf, das längst seine Elite in einer Spitzenklasse zusammengeschlossen hat. Längst, ob Spanien, ob Italien, ob UdSSR, ob Argentinien ...

Der KICKER sieht verwirklicht, wofür er seit mehr als zehn Jahren unermüdlich eintrat - erst recht einsam, belächelt oder attackiert.

Mit überwältigender Mehrheit von 103 gegen 26 Stimmen beschloß die Jahrestagung des Deutschen Fußballbundes die Einführung der Bundesliga mit dem neuen Typ des Lizenzspielers, einem bezahlten Fußballspieler, der deshalb aber noch kein Profi im alten, überholten, herkömmlichen Sinne sein langes Leben zu sein braucht. Am Samstag um 17.45 Uhr erlebten wir den historischen Augenblick, auf den wir seit Jahren und der Schreiber dieser Zeilen beinahe seit Jahrzehnten warteten. (...)

Der KICKER sieht verwirklicht, wofür er seit mehr als zehn Jahren unermüdlich eintrat - erst recht einsam, belächelt oder attackiert. Schon spürt man das ungeheure Echo in der Öffentlichkeit. Zufrieden empfinden wir, daß der KICKER all die Zeit im Sinne der überwiegenden Mehrheit der deutschen Fußballgemeinde gesprochen hat. (...)

Der KICKER braucht nicht zu wiederholen, warum er sich vom goldenen Beschluß im goldenen Saal zwar kein goldenes Fußballzeltalter, aber doch eine bessere Zukunft verspricht. Steigerung der Leistung, Erhöhung der Anziehungskraft auf die Jugend, vor allem Sauberkeit in der Geschäftsführung. Der KICKER braucht ebensowenig zu wiederholen, welche Risiken vorhanden sind, wie viele Probleme noch gelöst werden müssen. (...)

kon