"Deutschland hat keinen besseren Torwart als Neuer"

Am 4. Dezember wird Jean-Marie Pfaff 70 Jahre alt. Aktuell stellt er in einem Museum in seiner Heimatstadt Beveren alles aus, was er in den vergangenen 53 Jahren gesammelt, getragen und gewonnen hat. Der Welttorhüter von 1987 und einstige Bayern-Keeper verfolgt den Fußball intensiv und äußert sich im kicker-Interview zu aktuellen Themen.

Jean-Marie Pfaff (li.) hält Manuel Neuer für stärker als Marc-André ter Stegen. imago images (2)