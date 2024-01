Deutschland hat eine weitere Chance auf Handball-Turnier bei Olympia

Deutschland kämpfte bei der Handball-EM nicht nur um Bronze, sondern auch um den Sprung zum Handball-Turnier bei Olympia 2024 in Paris. Gegen Schweden gab es ein Endspiel um das Ticket, da die beiden Finalisten bereits qualifiziert sind. Nach der Niederlage gibt es noch eine weitere Chance bei einem Qualifikationsturnier.

Bei der Handball-EM in Deutschland ging es für die Teams nicht nur um den Titel sondern auch um Olympia. Deutschland war dem Ticket durch den Einzug ins Halbfinale, der zudem das Ticket für die nächste Handball-WM beschert, einen großen Schritt näher gekommen.

Zwölf Teams werden im Sommer in Paris am Handball-Turnier der Männer bei Olympia teilnehmen. Es gibt sechs direkte Tickets und sechs weitere werden über Qualifikationsturniere vergeben. Bei der Handball-EM wurde der Kontinentalplatz von Europa für das Handball-Turnier bei Olympia ausgespielt.

Der kontinentale Olympia-Platz ist eigentlich für den Handball-Europameister gedacht, da Frankreich als Gastgeber und Dänemark als Weltmeister aber bereits qualfiziert sind, ging es - durch das Endspiel der beiden bereits qualifizierten Teams - im Spiel um Platz 3 um das Olympia-Ticket.

Nach der Niederlage im Halbfinale der Handball-EM reichte für Schweden der Sieg im Spiel um den dritten Platz für das Olympia-Ticket. Der Verlierer Deutschland muss nun bei einem der drei Qualifikationsturniere nachsitzen, dürfte aber nicht zuletzt aufgrund des Einzugs ins EM-Halbfinale als Favorit auf einen der beiden dort zu vergebenden Olympia-Plätze sein - die Gegner haben es aber in sich.

» Im Detail: Was hat die Handball-EM mit Olympia zu tun?

Quali-Turnier: Auf wen Deutschland trifft

Da Deutschland mit einer Niederlage im Spiel um den dritten Platz der Handball-EM gegen Schweden das direkte Olympia-Ticket bei der Handball-EM im eigenen Land verpasst hat, steht nun im Frühjahr ein Qualifikationsturnier an. Diese werden vom 11. bis 17. März ausgetragen, die Orte werden demnächst vermeldet.

Als Fünfter der letzten Handball-WM hatte die DHB-Auswahl das Ticket für ein Quali-Turnier bereits vor dem EM sicher. Gegen wen das Team von Alfred Gislason spielt, entschied sich am Sonntag nicht nur in Köln sondern auch in Ägypten, wo sich der Gastgeber die Afrikameisterschaft und das direkte Ticket sicherte, so dass Österreich nachrückte.

Durch den Halbfinaleinzug war klar, dass Deutschland bei einer Niederlage den Platz von Schweden, das sich mit dem Sieg im Duell mit dem DHB-Team im Spiel um Platz 3 der Handball-EM das direkte Ticket sicherte, in Turnier 2 einnimmt. In Afrika holte sich Ägypten als Afrikameister am gleichen Wochenende ebenfalls das direkte Ticket - Österreich durfte so nachrücken - die weiteren Gegner sind Kroatien und Afrika-Vize Algerien.

Norwegen führt das Turnier 3 an, bekommt es dort mit Ungarn zu tun. Da Slowenien aufgrund des Sieges von Ägypten bei der Afrikameisterschaft als WM-Zehnter ins Turnier 1 wechselt, ist hier Portugal als bestes Team über die Handball-EM dabei. Ein weiterer Teilnehmer ist Tunesein als der Dritter der Afrikameisterschaft. In Turnier 1 bekommt es Slowenien mit Spanien, Bahrain und Brasilien zu tun.

Direkt qualifiziert Für Handball-Turnier bei Olympia

Gastgeber (Frankreich)

Weltmeister (Dänemark)

3. Europameisterschaft 2024 (Schweden)

1. Afrikameisterschaft (Ägypten)

1. Panamerikaspiele (Argentinien)

1. Asien-Qualifikation (Japan)

Übersicht Quali-Turniere Handball-Olympia

Turnier 1

3. Weltmeisterschaft 2023 (Spanien)

8. Weltmeisterschaft 2023 (Slowenien)

2. Asienqualifikation (Bahrain)

2. PanAmerika-Spiele (Brasilien)

Turnier 2

4. Weltmeisterschaft 2023 (Deutschland)

7. Weltmeisterschaft 2023 (Kroatien)

2. Afrikameisterschaft 2024 (Algerien)

3. Europameisterschaft 2024 (Österreich)

Turnier 3

5. Weltmeisterschaft 2023 (Norwegen)

6. Weltmeisterschaft 2023 (Ungarn)

2. Europameisterschaft 2024 (Portugal)

3. Afrikameisterschaft 2024 (Tunesien)

» Im Detail: Wie funktioniert die Qualifikation für das Handball-Turnier bei Olympia?