"Deutschland hat die Stürmerin mit dem weltweit besten Kopfballspiel"

Ex-Nationalspielerin Verena Schweers lobt in ihrer zweiten WM-Kolumne vor allem Alexandra Popp. Doch sie macht einen Punkt aus, in dem sich das DFB-Team verbessern muss, und legt der Bundestrainerin die Dreierkette ans Herz.

Hoch in der Luft: Alexandra Popp bewies auch gegen Marokko ihre Kopfballstärke. AFP via Getty Images

Keine Frage: Die deutsche Mannschaft ist im Turnier angekommen. Marokko wurde mal so eben mit 6:0 abgeschossen, der höchste Sieg aus allen WM-Partien bisher. Eine erste deutliche Standortbestimmung und ein Ausrufezeichen für die Konkurrenz? Allemal. Dennoch sollte der Auftaktsieg nicht zu hoch gehängt werden: Es ist noch einiges zu tun auf dem Weg in Richtung Achtelfinale.

Die Fans haben jedenfalls Lust auf das Team. 5,61 Millionen unterstützten die Mannschaft von Zuhause an einem Montagmorgen. Gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen eine Lösung für die Übertragung gefunden haben. Was mir auffiel:

Hendrich als die Konstante in der Abwehr

Sie ist die Gewinnerin der letzten Jahre, die unaufgeregt ihre Minuten herunterspielt, wie ein Uhrwerk liefert und so eine enorm wichtige Rolle im deutschen Team einnimmt: Kathrin Hendrich. Mit ihrem starken Gegenpressing und der punktgenauen Flanke auf Alexandra Popp ebnete sie früh im Spiel gegen Marokko den Weg zu einem gelungenen Auftakt. Sie ist eine starke Zweikämpferin, die durch ihre Schnelligkeit besticht, und wird für das DFB-Team im Turnier bei den nächsten Aufgaben noch wichtiger.

Popp, die Unersetzbare

Dass Poppi im ersten Spiel gleich wieder doppelt trifft, haben sich alle erhofft. Als die Flanke in Kopfhöhe in den Strafraum kam, war klar, was passiert: Kopfball - Tor. Egal ob gradlinig, wuchtig oder akrobatisch - kommt der Ball auf ihren Kopf, dann wird es für jeden Gegner brandgefährlich, denn sie ist kaum zu verteidigen.

Poppi führt das Team durch ihren Charakter und vor allem mit ihren wichtigen Toren. Ein echter Leadertyp und aus meiner Sicht unersetzbar. Wir haben die Stürmerin mit dem weltweit besten Kopfballspiel! Bleibt sie fit und teilt sich die Kräfte gut ein, ist sie der Garant für ein erfolgreiches Turnier.

Brand fehlen nur noch Egoismus und Kaltschnäuzigkeit

Klara Bühl hat sich für ihre engagierte Leistung mit einem Tor belohnt, und Jule Brand macht durch ihre technisch starken Dribblings auf sich aufmerksam. Mit dieser Leistung hat die Wolfsburgerin gezeigt, dass sie nicht mehr nur ein Talent ist, sondern für größere Aufgaben bereit. Bei der EM im vorigen Jahr war sie ja über die Jokerrolle nicht hinausgekommen.

Im Spiel gegen Marokko zeigte Brand ihr bislang bestes Länderspiel. Mir imponierten nicht nur ihre Offensiv-Dribblings, sondern dass sie defensiv ihre Gegnerinnen mit starkem Gegenpressing und Körperlichkeit in die Schranken wies. Es fehlen ihr nur noch Kaltschnäuzigkeit und Egoismus vor dem Tor. Beide Spielerinnen müssen in den nächsten Spielen aber ihre Konstanz erst noch beweisen.

Fehlpassquote muss verringert werden

Das DFB-Team will viel erreichen, daher muss es auch eine kritische Betrachtung geben. Zwar war das deutsche Spiel souverän und zielstrebig, aber von einer gewissen Fehlpassquote belastet. Auch Svenja Huth sprach davon, dass die Mannschaft aus der Partie mitnehme, dass es leichte Ballverluste vermeiden müsse.

Marokko war der vermeintlich schwächste Gegner, jetzt mit Kolumbien wartet ein anderes Kaliber. Ein spielstärkeres, kombinationssicheres, das die Ungenauigkeiten im deutschen Aufbauspiel besser ausnutzen kann. Vor allem sind die Marokkanerinnen sehr robust und temperamentvoll, wirken teils zerstörerisch. Die Defensive wird mehr gefordert werden und muss hellwach sein. Spielerisch war das bisher noch zu wenig. Da muss und kann das Team in Richtung Achtelfinale noch einen drauflegen.

Es wartet mit Kolumbien ein echter Prüfstein, der das Team in allen Bereichen fordern wird. Wichtig, dass Lena Oberdorf zurück in die erste Elf rückt. Dafür muss wohl Melanie Leupolz weichen, die es gegen Marokko gut gemacht hat. Durch den kurzfristigen und möglicherweise langfristigen Ausfall von Felicitas Rauch wird die Bundestrainerin zu einer weiteren Rochade in der Defensive gezwungen. Möglich, dass Chantal Hagel die für sie ungewohnte Position eins zu eins übernimmt.

Kolumbien ist die optimale Vorbereitung aufs schwere Achtelfinale

Sophia Kleinherne, die bei der Eintracht und auch schon beim DFB über außen gespielt hat, wäre für mich aber die bessere Alternative. Sie kennt die Position und damit die Abläufe, ist schnell und hat einen guten Defensivzweikampf. Andererseits sollte die Bundestrainerin auch über eine Dreierkette nachdenken. Diese hat im Spielaufbau gegen Marokko ohnehin schon Anwendung gefunden, weil Huth deutlich höher stand als die anderen Abwehrspielerinnen.

In der Innenverteidigung ist das Team sehr gut besetzt, Martina Voss-Tecklenburg hat viele Optionen. Die Ausfälle in der Abwehr über das Team zu kompensieren traue ich den Deutschen zu. In der Gruppenphase kann noch experimentiert werden, aber spätestens zum Achtelfinale braucht es eine klare und funktionierende Lösung.

Sowohl das Spiel gegen Kolumbien als auch das gegen Südkorea sind die optimale Vorbereitung für ein Achtelfinale gegen Frankreich oder Brasilien. Das DFB-Team hat einen enorm schweren Turnierweg vor sich und wird voraussichtlich in jeder weiteren Runde auf eine absolute Top-Mannschaft treffen. Daher gilt es nun, schon gegen Kolumbien das Achtelfinal-Ticket sicher zu lösen, um ein weiteres "Testspiel" unter Wettkampfbedingungen zu gewinnen.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.