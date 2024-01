Deutschland geht mit Vorfreude in die Hauptrunde der Handball-EM

Ab jetzt nur noch Endspiele: In der Festung Köln-Arena will das DHB-Team über sich hinauswachsen und, beflügelt von der Atmosphäre im "Mekka des Handballs", ein neues Wintermärchen schreiben.

Berlin/Köln (SID) Ein dreifaches "Kölle Alaaf" schallte durch den Flockenwirbel am Breslauer Platz, als Juri Knorr und Co. den ersten Fuß vor den Kölner Hauptbahnhof setzten. Der feierliche Empfang des Traditionscorps "Rote Funken" zauberte Deutschlands Handballern nach ihrer Ankunft am völlig verschneiten EM-Sehnsuchtsort ein Lächeln ins Gesicht.

"Das ist Wahnsinn, das ist Köln. Wir sind mega happy, jetzt hier zu sein", sagte Rechtsaußen Timo Kastening dem SID mit leuchtenden Augen. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Festspiele in der Lanxess Arena überstrahlte nach einer kurzen Nacht die erste Turnierniederlage gegen Frankreich - zumal die Medaillenchancen weiter völlig intakt sind.

"Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen", sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer am Mittwochmorgen am Gleis 14 des Berliner Hauptbahnhofs, ehe er gemeinsam mit den DHB-Männern den ICE 952 in Richtung Köln bestieg. Dass der Zug rund fünf Stunden später mit halbstündiger Verspätung in der Domstadt eintraf, war schnell vergessen. Die rund 30 Karnevalisten verabschiedeten die Spieler mit dem berühmten "Trömmelche" ins Teamhotel.

Auf dem Weg zu einem neuen Wintermärchen im eigenen Land setzt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason voll auf den Faktor Köln. "Das ist das Mekka des Handballs", sagte Kastening mit Blick auf die Hauptrundenspiele vor knapp 20.000 Zuschauern. Der EM-Dämpfer beim Vorrundenabschluss gegen Olympiasieger Frankreich (30:33) war schnell vergessen.

Vier Endspiele um das Halbfinale

Deutschland hat das Erreichen der Medaillenspiele weiter in der eigenen Hand. Im ersten der vier "Mega-Spiele" (Kromer) warten am Donnerstag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) ausgerechnet Gislasons Landsleute aus Island.

"Ich werde alles dafür tun, meinen Beitrag zu leisten, dieses Spiel zu gewinnen. Das kann ich garantieren", versprach der DHB-Coach, der beide Hymnen mitsingen will: "Ich bin zwar Isländer, aber ich arbeite mit dieser Mannschaft. Und ich liebe diese Mannschaft."

Auch Rune Dahmke war trotz der Niederlage in Berlin "wirklich guter Dinge. Das ist nicht so, dass wir heute hier keine Chance hatten", sagte Dahmke nach dem Frankreich-Spiel, in dem Gislasons Team vor acht Millionen Fernsehzuschauern bis zum Ende an der Überraschung geschnuppert und eine starke Leistung gezeigt hatte.

Hinzu kommt, dass Gislasons Team in Hauptrundengruppe I keine Gegner aus der absoluten Weltspitze mehr vor der Brust hat. Nach dem Island-Spiel warten die Duelle mit Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und Kroatien (Mittwoch/alle 20.30 Uhr).

Der Faktor Köln

Der Weg scheint geebnet, erst recht beim Blick in die Vergangenheit. Noch nie hat eine DHB-Auswahl in der Kathedrale des Handballs, wo Markus Baur, Henning Fritz und Co. vor 17 Jahren den WM-Thron erklommen, ein Turnierspiel verloren.

Gislason, der mit dem THW Kiel in Köln-Deutz zweimal den Champions-League-Titel gewann, würde gerne weitere "schöne Momente" in der Domstadt erleben: "Aus meiner Sicht schlägt Köln nichts." Die gefährliche Aufgabe gegen seine Landsmänner um die Magdeburger Rückraum-Achse Gisli Kristjansson und Omar Ingi Magnusson dürfte aber eine weitere Reifeprüfung werden. Eine Niederlage würde den Medaillentraum in weite Ferne rücken.

"Wir haben weiter das Ziel, ins Halbfinale zu kommen. Dabei dürfen wir kein Spiel mehr verlieren", sagte Gislason und warnte vor Island, das wie Deutschland mit null Punkten in die Hauptrunde startet: "Die haben noch nicht das rausholen können, was in der Mannschaft steckt. Aus meiner Sicht haben sie die besten Rückraumreihe mit den Franzosen."

