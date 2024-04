Deutschland-Gegner Slowenien mit zwei Kadern in die Nationalmannschaftswochen

Sloweniens Nationaltrainer Dragan Adzic wird in den kommenden beiden Wochen mit zwei unterschiedlichen Kadern den Abschluss der EM-Qualifikation und die Qualifikation zu den Olympischen Spielen angehen.

Von den 21 Spielerinnen, die für die Reise nach Neu-Ulm ausgewählt wurde, werden nur 6 auch schon das Auswärtsspiel in Lettland bestreiten. "Weil wir es können", begründet Adzic seine Maßnahme. Zu den doppelt eingesetzten Spielerinnen gehört auch Ema Hrvatin vom BSV Sachsen Zwickau. Darüber hinaus wurden Nena Cernigoj, Dijana Djajic, Valentina Tina Klemencic, Erin Novak und Lana Puncer vom erfahrenen Coach ausgewählt.

"Lettland ist eine Nationalmannschaft, gegen die wir unseren Spielern etwas mehr Zeit und Ruhe vor wichtigeren Spielen geben können. Es bietet jüngeren Spielerinnen die Möglichkeit, auf Tournee zu gehen, die vorher noch eine Weile zusammen trainieren werden", so Adzic, der das Duell mit Italien schon als Generalprobe für die Olympiaqualifikation auffassen will und daher mit der besten Aufstellung bestreiten will.

"Ich glaube, dass wir in der Vorbereitung das Selbstvertrauen und das, was uns früher ausgezeichnet hat, wiederfinden werden. Ich glaube, dass unsere Handballerinnen bereit sein werden für Top-Nationalmannschaften wie Deutschland und Montenegro, die, zumindest meiner Meinung nach, schlagbar sind", so Adzic, der den deutlichen Niederlagen gegen Frankreich nicht die große Bedeutung beimessen will.

Das Gros des Kaders stellt Sloweniens Serienmeister Krim Ljubljana mit zehn Spielerinnen. Darüber hinaus spielte auch Elizabeth Omoregie mit dem CSM Bukarest in den Play-offs der Champions League und eliminierte ihre Nationalmannschaftskolleginnen in der ersten K.O.-Runde und ist nun Gegner vom HB Metz um Alina Grijseels. Im Viertelfinale dabei ist auch im rechten Rückraum Ana Gros von Györi Audi ETO.

EM-Qualifikation gegen Lettland

Tor: Dijana Djajic (Krim Ljubljana), Sasa Posega (ZRD Litija), Luna Mija Zupan (Krim Ljubljana)

Linksaußen: Tinkara Kogovsek (ZRD Litija), Klea Pirtovsek (Krim Ljubljana)

Rückraum Links: Ema Hrvatin (BSV Sachsen Zwickau/GER), Vita Ivanovic (Krim Ljubljana), Erin Novak (Kisardai KKC/HUN), Tea Pogorelc (Krim Ljubljana)

Rückraum Mitte: Nana Cernigoj (ŽRK Mlinotest Ajdovšcina), Lara Ermenc (Krim Ljubljana), Azra Zulic (ZRK Z’dežele)

Rückraum Rechts: Zana Cerovak (Krim Ljubljana)

Rechtsaußen: Elena Erceg (Krim Ljubljana)

Kreis: Lara Bukovec (ZRK Z’dežele); Valentina Tina Klemencic (Krim Ljubljana), Lana Puncer (ZRK Velenje)

chs

Kader Slowenien für die Olympia-Qualifikation