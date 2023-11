Wücks Wechsel greifen: Deutsche U 17 als Gruppensieger im WM-Achtelfinale

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat auch ihr drittes Spiel bei der WM gewonnen, durch das 3:0 gegen Venezuela zieht das Team von Christian Wück als Gruppensieger ins Achtelfinale ein. Dort wartet in jedem Fall eine anspruchsvolle Aufgabe.

Nach dem Achtelfinal-Einzug und dem 3:1 gegen Neuseeland hatte sich Christian Wück unzufrieden und kritisch gezeigt. Vielleicht auch deswegen rotierte der U-17-Nationaltrainer zum Gruppenabschluss durch - und wurde dafür schon vor der Pause belohnt. Jeltsch, Hennig, Herrmann und Moerstedt erhielten eine Pause, während Ouedraogo verletzt fehlte und am Sonntag abreisen wird. Neu in der Startelf: Odogu, Kabar, Osawe, da Silva Moreira und Ramsak.

Letzterer brauchte keine 60 Sekunden, um zuzuschlagen: Eine Ecke führte die deutsche Mannschaft kurz aus, Darvich zog an der Grundlinie Richtung Tor und bediente Ramsak im Fünfmeterraum, der sich klug behauptete und zum umjubelten 1:0 einschob (1.). In der Folge zog sich die DFB-Elf ein wenig zurück und ließ Venezuela kommen. Das Team um Juan Arango Junior, Sohn des einstigen Gladbachers, wusste mit dem Ball aber nicht viel anzufangen.

Ramsak legt den zweiten Treffer auf

Gefahr kam erst wieder nach einem deutschen Standard auf: Darvich hob den Ball von rechts an den ersten Pfosten, wo der Mainzer Dal hauchzart am linken Pfosten vorbeiköpfte (24.). Wenig später meldete Colina, auffälligster Venezolaner, den Underdog mit einem Distanzschuss erstmals an (27.).

Kurz nachdem Colina den Ausgleich auf dem Fuß gehabt hatte, schlug die deutsche Mannschaft eiskalt zu: Nach einem hanebüchenen Ballverlust Venezuelas am eigenen Strafraum legte Ramsak für da Silva Moreira auf - 2:0 (42.). Wück konnte sich also auch selbst auf die Schulter klopfen, zwei seiner Neuen in der Startelf hatten getroffen.

Nach dem Seitenwechsel kam die deutsche U 17 mit Schwung aus der Kabine. Und natürlich war es erneut ein Standard, der Venezuela zu Fall brachte: Da Silva Moreira brachte eine Ecke von links an den zweiten Pfosten, wo Venezuelas Keeper danebengriff - Odogu schoss Ramsak zum 3:0 an (57.).

Hohe Hürde im Achtelfinale

Weitere Wechsel brachen in der Folge den Spielfluss. Doch eines blieb gleich: Deutschland war nach Ecken brandgefährlich. In Minute 67 und 72 wackelte Venezuela nach ruhendem Ball bedenklich, kassierte aber keinen weiteren Gegentreffer.

Durch den 3:0-Sieg, den dritten im dritten WM-Spiel, zieht die deutsche Mannschaft als souveräner Gruppensieger ins WM-Achtelfinale ein. Dort wartet am Dienstag (9.30 Uhr, LIVE! bei kicker) der Gruppenzweite der Gruppe E - die USA und Frankreich (beide je sechs Punkte) machen den Gruppensieg ab 13 Uhr unter sich aus. Eine hohe Hürde wird es in jedem Fall.