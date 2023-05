Verpatzte Generalprobe: DEB-Team unterliegt USA mit 3:6

Im finalen Testspiel vor der WM in Finnland und Lettland unterlag die deutsche Auswahl am Dienstagabend in München mit 3:6.

Noch ohne NHL-Star Moritz Seider, der aus Deutschland mit dem Team nach Finnland fliegen wird, startete das DEB-Team in den finalen Test nur vier Tage vor dem WM-Auftakt am Freitag (19.20 Uhr) gegen Schweden. Auch Kai Wissmann und Leon Gawanke, die nach dem Play-off-Aus mit ihren AHL-Klubs direkt aus Nordamerika zur WM nach Tampere reisen werden, fehlten noch. Während Wissmann schon zu Turnierbeginn zur Verfügung stehen soll, wird Gawanke, der am Dienstagabend das endgültige "Go" seitens der Winnipeg Jets erhalten hatte, erst am Samstag in Finnland erwartet. Nicht im Aufgebot standen zudem die beiden Straubinger Mario Zimmermann und Parker Tuomie.

Die USA ganz effizient

Die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis hatte im ersten Drittel zunächst Vorteile, NHL-Stürmer John-Jason Peterka wurde aber bei einem Alleingang mit der besten deutschen Chance des ersten Drittels gestoppt (13.). Kurz darauf gingen die USA nach einem Break in Führung. Der aufgerückte Verteidiger Ronnie Attard überwand Mathias Niederberger im deutschen Tor (14.). Die effizienten Gäste legten prompt nach: Drew O'Connor von den Pittsburgh Penguins überraschte den deutschen Goalie mit einem blitzschnellen und knallharten Handgelenkschuss zum 2:0-Stand nach dem ersten Drittel (16.).

Im zweiten Drittel änderte sich wenig am Spielgeschehen, es ging recht munter hin und her. Während allerdings Maximilian Kastner für Deutschland in der 29. Minute nur den Pfosten traf, blieben die USA effektiver: Conor Garland von den Vancouver Canucks überwand Niederberger mit einem Schuss in den Winkel (33.).

Spieldauerstrafen für Sturm, Fohrler und Alex Tuch

Dann wurde es turbulent: Erst kam es nach einem Stockschlag von Anders Bjork gegen Niederberger zu einem Faustkampf zwischen US-Stürmer Alex Tuch - in Buffalo Teamkollege von J.J. Peterka - und Tobias Fohrler. Für beide war die Partie damit vorzeitig beendet. Kurz vor der zweiten Drittelpause traf Nico Sturm dann auch noch Gegenspieler Cutter Gauthier mit dem Ellbogen am Kopf - und musste nach Video-Entscheid ebenfalls vorzeitig in die Kabine (40.).

Lichtblick dann zum Beginn des Schlussabschnitts: Das DEB-Team überstand nach starkem Penalty Killing von Niederberger und seinen Vorderleuten die fällige fünfminütige Unterzahl ohne weiteres Gegentor. Und es kam noch besser, denn Dominik Kahun schloss in der 50. Minute ein kleines Solo clever und mit Geduld zum 1:3 ab.

Kahun und Peterka machen es kurz spannend

Das DEB-Team hatte nun Blut geleckt und kam durch Peterka, der einen gelungenen Spielzug krönte, zum Anschlusstreffer (55.). Danach fielen weitere Treffer buchstäblich im Minutentakt - allerdings auf beiden Seiten. Nach O'Connors zweitem Tor des Abends nur 17 Sekunden nach Kahuns Tor, brachte Daniel Fischbuch die DEB-Auswahl wieder heran (57.). Die Vorentscheidung gelang dann Rocco Grimaldi mit einem sehenswerten Treffer aus der Drehung (58.), ehe Samuel Walker den 6:3-Endstand aus Sicht der USA besorgte (59.).

"Wir haben gut angefangen, dann ist uns das Puck-Management ein wenig abhanden gekommen. Wir waren in der Vorwärtsbewegung heute etwas zu optimistisch, auch wenn wir im letzten Drittel noch einmal zu Chancen gekommen sind. Wir wollten so offensiv spielen, müssen aber ohne Scheibe bessere Entscheidungen treffen", resümierte Bundestrainer Kreis nach der Partie.

Statistik zum Spiel:

Deutschland - USA 3:6 (0:2, 0:1, 3:3)

Deutschland: Niederberger - M. Müller, Bittner; J. Müller, Nowak; Wagner, Hüttl; Szuber, Fohrler - Tiffels, Kahun, Peterka; Noebels, Kastner, Fischbuch; Soramies, Sturm, Ehl; Varejcka, Stachowiak, Schütz; A. Eder.

USA: DeSmith - Samberg, Perunovich; Mackey, Thrun; Hutson, Attard - Bjork, Bonino, A. Tuch; Mazur, Tynan, Garland; Farrell, D. O'Connor, Grimaldi; Gauthier, Coronato, Walker; L. Tuch.

Tore: 0:1 Attard (13:13), 0:2 O'Connor (15:11), 0:3 Garland (32:19), 1:3 Kahun (49:14), 2:3 Peterka (54:35), 2:4 O'Connor (54:52), 3:4 Fischbuch (56:16), 3:5 Grimaldi (57:20), 3:6 Walker (58:33) EN.

Strafminuten: Deutschland 12 plus Spieldauerstrafen (Fohrler, Sturm) - USA 7 plus Spieldauerstrafe (A. Tuch).

Zuschauer: 5.028.