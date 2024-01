Deutschland gegen Ungarn mit Top-Einschaltquote

Am dritten Spieltag in der Hauptrunde haben die deutschen Handballer bei der TV-Übertragung des Spiels gegen Ungarn für einen neuen Bestwert gesorgt.

Erstmals während der Heim-Europameisterschaft knackten sie die Marke von acht Millionen Zuschauern. Durchschnittlich 8,451 Millionen Menschen sahen am Montagabend den Sieg der EM-Gastgeber im ZDF. Nach Angaben der AGF Videoforschung ergab das einen Marktanteil von 29,3 Prozent.

Die TV-Übertragungen der Spiele mit Deutschland-Beteiligung von der Handball-EM haben bislang im Fernsehen Topwerte erreicht: Nach 7,60 Millionen beim Auftakt in Düsseldorf verfolgten 7,39 Millionen trotz Tatort-Konkurrenz die Partie am Sonntag und am Dienstag gegen Frankreich waren es dann 7,97 Millionen in der ARD - nicht berücksichtigt die Livestream-Nutzer im ZDF und bei Dyn.

Topwerte auch in der Hauptrunde

Auch zum Auftakt der Hauptrunde der Handball-EM unterlag der Handball in der Tageswertung einem Krimi, dabei war es ähnlich knapp wie im Duell zwischen Deutschland und Island. In der ZDF schalteten 7,84 Millionen ein - beim ARD-Krimi "Nord bei Nordwest" waren es 8,04 Millionen.

Die Partie gegen Österreich war dann wieder ein Tagesbestwert, mit 7,7 Millionen wurde die 8-Millionen-Grenzen aber erneut verfehlt - der Marktanteil betrug 27,1 Prozent.

Das letzte Gruppenspiel der DHB-Auswahl gegen Kroatien am Mittwoch wird von der ARD übertragen.