Was genau verlangt der Bundestrainer eigentlich heute beim zweiten EM-Auftritt seiner Schützlinge, ausgetragen im Stuttgarter Stadion? "Es bringt uns nichts, nur das Eröffnungsspiel zu gewinnen und danach die Handbremse reinzuhacken", so Nagelsmann im Vorfeld am Mittwoch. Die Leistung habe bei allen elf Spielern gegen Schottland gestimmt, deswegen ist die Aufstellung auch so, wie sie ist: "Es gibt jetzt keinen Grund, etwas zu ändern."