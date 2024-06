Gündogan legt auf und trifft: Deutschland bucht gegen Ungarn das Achtelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM vorzeitig das Achtelfinal-Ticket gelöst. In einer phasenweise rasanten Partie gegen Ungarn wurde Kapitän Ilkay Gündogan zum Matchwinner.

"Recht viel Zeit" sei laut Bundestrainer Julian Nagelsmann zwischen dem Eröffnungsspiel der EM und dem zweiten Gruppenspiel des DFB in Stuttgart vergangen. Regeneration war nach dem 5:1 gegen Schottland somit kein Problem, weshalb der jüngste Coach des Turniers wenig überraschend derselben Startelf vertraute, die gegen die Bravehearts so furios aufgespielt hatte.

Rossi wechselt doppelt - Sallai verpasst Blitzstart

Ganz anders war die Ausgangssituation für Marco Rossi, den italienischen Coach der Ungarn. "Ein taktisches Missverständnis" und "individuelle Fehler, die für mich schwer zu erklären sind", hatte er während des 1:3 gegen die Schweiz erkannt und als Reaktion darauf Bolla und Herthas Marton Dardai in die Anfangsformation beordert. Dafür mussten Lang und der Hoffenheimer Szalai, vergangene Rückrunde an Freiburg verliehen, mit der Bank vorliebnehmen.

Ein anderer Breisgauer sollte es dann sein, der Sekunden nach einer verpatzten Anstoßvariante der DFB-Auswahl und einem zu kurzen Rückpass Kimmichs den Blitzstart verpasste: Linksaußen Sallai scheiterte am riskant rettenden Neuer (1.). Eine frühe Szene mit Symbolcharakter für die deutliche Leistungssteigerung der Magyaren gegenüber dem ernüchternden Turnierstart.

Musiala profitiert von Gündogans Einsatz

Nach gut zehn Minuten setzte sich Havertz dann jedoch beherzt gegen Orban durch und nötigte Gulacsi aus kurzer Distanz die erste Glanztat ab (11.), auf welche prompt eine feine Ecke folgte: Andrich nahm den Standard am zweiten Pfosten direkt aus der Luft - kurz lag ein Traumtor in derselbigen. Bolla blockte aber ebenso wie Rüdiger auf der anderen Seite gegen Sallai (15.).

In Minute 22 fiel schließlich der erste Treffer in einer äußerst munteren Partie: Musiala brachte die Kugel im Kasten unter, nachdem die Hälfte der gegnerischen Defensive infolge eines robusten, aber fairen Einsatzes von Gündogan gegen Orban für einen Augenblick das Verteidigen eingestellt hatte. Kurz besprach der niederländische Offizielle Danny Makkelie sich mit VAR Rob Dieperink, doch blieb bei der korrekten Entscheidung, den Treffer zu geben.

Neuer und das Abseits wahren die Führung

Schockieren konnte das 0:1 mutige Magyaren nicht. Umgehend arbeitete die Nemzeti Tizenegy am Ausgleich, speziell Szoboszlai zeigte nun auf. Neuer verwehrte dem Kapitän jedoch einen herrlichen Freistoßtreffer und verhinderte gleich noch einen möglichen Abstauber (26.), bevor sich Tah in den nächsten Abschluss des ehemaligen Leipzigers warf (29.).

Szoboszlai war es in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs auch, der den vermeintlichen Ausgleichstreffer der Ungarn einleitete. Seinen Freistoß verlängerte Orban gefährlich auf den Kasten, Sallai staubte nach einer weiteren starken Tat Neuers ab, stand aber klar im Abseits (45.+2). Da Musiala zuvor mit einem strammen Abschluss nur das Außennetz getroffen hatte (44.), ging es mit dem 1:0 aus deutscher Sicht in die Halbzeitpause.

Jamal Musiala verpasste den Doppelpack knapp. IMAGO/Newspix

Im zweiten Durchgang änderte sich am vorherigen Bild nicht viel. Deutschland kontrollierte das Geschehen insgesamt, kam durch Kroos zu einem ersten gefährlichen Abschluss (55.), doch sah sich seltener werdenden Nadelstichen gegenüber. So auch in der 60. Minute, als Varga sich von Tah absetzte und Sallais Hereingabe nur knapp über die Latte köpfte (59.).

Gündogan belohnt sich mit der Entscheidung

Insgesamt kam der zweite Spielabschnitt jedoch nicht so spektakulär daher - was auch daran lag, dass DFB-Kapitän Gündogan nach gut einer Stunde die Vorentscheidung herbeiführte. Von Mittelstädt mustergültig im Rücken der Abwehr in Szene gesetzt, schob der gebürtige Gelsenkirchener eiskalt ein (67.). Fast ließ Kimmich postwendend den Doppelschlag folgen, doch der Rechtsverteidiger verzog (69.).

Auch ohne das dritte Tor war der Nemzeti Tizenegy allerdings der Zahn gezogen. Statt eines ungarischen Aufbäumens blieb die DFB-Elf am Drücker und schnürte die Magyaren souverän in deren Spielhälfte ein. Abermals Kimmich (74.) und der eingewechselte Sané (75.) fanden ihren Meister zwar in Gulacsi, ehe Erstgenannter kurz vor Schluss noch einmal auf der Linie retten musste (90.), am zweiten deutschen Sieg im zweiten Gruppenspiel und dem Achtelfinaleinzug war aber nicht mehr zu rütteln.

Schon vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz am Sonntag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kann der DFB-Tross also für die K.-o.-Runde planen. Ungarn muss hingegen auf die Konkurrenz hoffen und hat im Parallelspiel gegen Schottland nur noch Außenseiterchancen auf das Achtelfinale.