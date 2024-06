Zur Vorbereitung auf die Heim-EM absolviert die DFB-Elf noch zwei Tests. Der erste steigt ab 20.45 Uhr in Nürnberg gegen die Ukraine, die schon vor rund einem Jahr beim 1000. Länderspiel (3:3) Gegner war. Der zweite und letzte Test ist dann am Freitag gegen Griechenland. Eine Woche später startet Deutschland gegen Schottland in die Europameisterschaft.