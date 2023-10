Doppelpack Zimmermann: U-17-Frauen gelingt Kantersieg gegen die Ukraine

Die deutsche U-17-Frauen-Nationalmannschaft ist mit einem deutlichen Sieg über die Ukraine in die EM-Qualifikation gestartet. Insbesondere in der zweiten Halbzeit zeigte sich der DFB-Nachwuchs spielfreudig.

Gleich fünfmal durften die deutschen U-17-Frauen beim Auftaktspiel der EM-Qualifikation am Trainingsgelände der Sportschule Wedau in Duisburg jubeln.

Der erste Treffer ließ noch vergleichsweise lange auf sich warten, doch nach einer knappen halben Stunde brachte Köpp den Ball erstmals im ukrainischen Gehäuse unter (27.). Nur fünf Minuten später stand Kapitänin Rückert bei einer Ecke goldrichtig und vollendete zum 2:0.

Deutschland macht nach der Pause kurzen Prozess

Nach dem Seitenwechsel machte die deutsche Auswahl dann kurzen Prozess. Köpp verpasste zunächst den Doppelpack (53.), Hokamp machte es kurz darauf besser und besorgte die frühe 3:0-Vorentscheidung (56.).

Schließlich belohnte Zimmermann ihre Mannschaft für einen spielfreudigen zweiten Durchgang. Die in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt beheimatete Angreiferin ließ den Ball noch zweimal im Netz zappeln (71./85.). Eine lange Anlaufzeit brauchte sie dafür nicht, war Zimmermann doch erst kurz vor ihrem ersten Tor von Trainerin Sabine Loderer eingewechselt worden.

Das zweite Spiel der EM-Qualifikation steht bereits am kommenden Dienstag (13 Uhr) vor der Tür. Dann trifft der DFB-Nachwuchs auf Österreich. Die Partie steigt ebenfalls an an der Sportschule Wedau in Duisburg. Die Endrunde der U-17-Europameisterschaft wird schließlich vom 5. bis 18. Mai 2024 in Schweden stattfinden. Schon achtmal konnten die deutschen B-Juniorinnen den EM-Titel für sich entscheiden. Der aktuelle Titelverteidiger heißt aber Frankreich.