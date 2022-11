Zicai in letzter Minute: U-19-Frauen jubeln auch gegen die Ukraine

Die deutschen U-19-Frauen haben auch ihr zweites Spiel im Rahmen der ersten Runde der EM-Qualifikation gewonnen. Erst spät drehte das DFB-Team das Spiel.

Dem klaren 5:0 zum Auftakt gegen Israel ließ die DFB-Elf nun ein knappes 2:1 gegen die Ukraine folgen. Spät, aber hochverdient.

"Die Ukraine hat sehr tief gestanden, leidenschaftlich verteidigt und um jeden Ball gekämpft", analysierte DFB-Trainerin Kathrin Peter auf der Internetseite des DFB die Partie. "Da war es natürlich sehr schwierig, die Lücken zu finden. Wir haben es eigentlich gut gemacht, haben uns einige Chancen herausgearbeitet."

Die beste hatte Alisa Grincenco kurz vor der Pause, der Querbalken verhinderte die Führung der deutschen Nachwuchsspielerinnen.

Im zweiten Durchgang hatte Deutschland weiter alles im Griff, lag aber nach dem ersten Vorstoß der Ukrainerinnen plötzlich mit 0:1 hinten. "Dann hat man gesehen, wie stark die Moral in unserer Truppe ist", meinte Peter. Die deutsche Elf verstärkte ihre Bemühungen, der Treffer von Viktoriia Radionova in der 54. Minute hatte aber dennoch bis zu 81. Minute Bestand. Dann glich Clara Fröhlich mit einem Distanzschuss aus. Doch damit nicht genug. Cora Zicai drehte in der Nachspielzeit noch das Spiel.

"Wir wollten das unbedingt noch umbiegen und haben hintenraus völlig verdient gewonnen", freute sich Peter, die mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel bereits für die zweiten EM-Qualifiaktionsrunde planen kann. Am Montag (15 Uhr) tritt Deutschland zum Abschluss noch gegen Österreich an, für das DFB-Team, das die Gruppe mit zwei Zählern mehr vor Österreich anführt, geht es um eine gute Ausgangslage für die Auslosung der zweiten Qualifikationsrunde.