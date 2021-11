Achter Sieg im achten Spiel: Deutsche U 17 schlägt auch die Türkei

Die Weste der deutschen U-17-Nationalmannschaft bleibt weiß. Auch das achte Spiel der laufenden Saison gewann die DFB-Auswahl.

Die makellose Bilanz des deutschen U-17-Teams war beim Freundschaftsspiel gegen die Türkei am Freitag in Hannover durchaus in Gefahr. Die Türken waren durch Kilicsoy in Führung gegangen (64.), direkt im Anschluss wechselte Chefcoach Marc Meister dann gleich siebenmal - mit Erfolg: Die beiden Joker Dörr von Schalke 04 (68.) und Negele vom 1. FC Heidenheim (76.) drehten die Partie zu Gunsten der deutschen Mannschaft, bei denen einige Akteure erstmals im DFB-Dress aufliefen.

"Die Jungs haben sich gestrafft und schnell ausgeglichen", wurde Coach Meister auf der DFB-Website zur Reaktion auf den Rückstand zitiert. "Beide Tore sind aus dem Spiel heraus gefallen. Es waren wirklich schöne Spielsituationen dabei." Insgesamt bezeichnete Meister den Test als "ein hart umkämpftes Spiel".

Tore und Karten 0:1 Kilicsoy (64') 1:1 Dörr (68') 2:1 Negele (76') Tore und Karten 0:1 Kilicsoy (64') 1:1 Dörr (68') 2:1 Negele (76') Deutschland Gevorgyan (88. ) Deutschland Podlech - Manuba , Bastin , Klemens , Becker - Savic , Lubach , Raimund , Kömür , Popp - Rölke Deutschland Aufstellung Podlech - Manuba , Bastin , Klemens , Becker - Savic , Lubach , Raimund , Kömür , Popp - Rölke Einwechslungen 46. Hermann für Podlech

64. Atom für Manuba

64. Negele für Klemens

64. Amoako für Bastin

64. Baum, Elias für Becker

64. Wagner für Savic

64. Gevorgyan für Kömür

64. Dörr für Rölke

64. Scholze für Popp

82. Koerdt für Raimund

90. +2Fuchs für Lubach Trainer: Meister Türkei Bayram - Bülbül, Kayali, Erdal, Yilmaz - Yöntem, Kayar, Yildiz, Güler - Kilicsoy , Uzun Türkei Aufstellung Bayram - Bülbül, Kayali, Erdal, Yilmaz - Yöntem, Kayar, Yildiz, Güler - Kilicsoy , Uzun Trainer: Basar Spielinfo Stadion Eilenriedestadion Spielinfo Anstoß 12.11.2021, 16:00 Uhr Stadion Eilenriedestadion Hannover

Seine Auswahl bestreitet am kommenden Montag (11 Uhr) das nächste Testspiel, Gegner ist dann erneut die Türkei.