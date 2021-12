Doppelter Blank sorgt für prestigeträchtigen Erfolg gegen Tschechien

Die deutsche U-20-Nationalmannschaft hat sich bei der WM in Kanada mit einem 2:1 nach Overtime dank einer erneut starken Teamleistung gegen Tschechien den ersten Sieg geholt.

U-20-Bundestrainer Tobias Abstreiter entschied sich rund 27 Stunden nach dem WM-Auftakt im Tor für Florian Bugl an Stelle von Nikita Quapp, der beim 1:3 gegen Finnland eine gute Leistung gezeigt hatte.

Blank unters Dach, starker Bugl im Pech

Die Tschechen setzten das DEB-Team früh unter Druck, doch Bugl und seine Vorderleute behielten in der Anfangsphase die Ruhe und blieben ohne Gegentreffer. In der Schlussphase des ersten Drittels scheiterte Luca Münzenberger für Deutschland nach einem Alleingang am tschechischen Keeper Jan Bednar (19.).

Im Mitteldrittel ging des deutsche Team sogar in Führung - dank der Krefelder Sturmreihe: Maciej Rutkowski setzte sich rechts an der Bande durch und gab dann klug mit der Rückhand nach innen zu Alexander Blank, der Bednar hoch im kurzen Eck überwand (25.). Danach wollten die Tschechen kontern und öffneten so Räume, ein paar gute Chancen ließen Florian Elias & Co. indes ungenutzt.

In Unterzahl kassierte die DEB-Auswahl in der 36. Minute schließlich den Ausgleich - wie schon bei den ersten beiden Gegentreffern gegen Finnland tags zuvor allerdings auf unglückliche Weise: Denn Tschechiens Kapitän Jan Mysak wollte querpassen, traf jedoch Verteidiger Arkadiusz Dziambor an der Schlittschuhspitze, von wo der Puck durch Bugls Beine ins Tor prallte - 1:1 (36.).

Bugl ganz cool - Blank wieder akkurat

Zu Beginn des Schlussdrittels erhielt das deutsche Team nach einem Beinstellen am durchgebrochenen Verteidigers Maksymilian Szuber ein Powerplay zugesprochen. Doch erneut gelang in diesem der Spielaufbau nicht gut, sodass Ivan Ivan bei einem Alleingang gegen den abermals stark parierenden Bugl die tschechische Führung liegenließ (43.).

Nach Vorteilen für das deutsche Team im weiteren Verlauf des Schlussabschnitts ging es schließlich in die Overtime. Und diese entschied Blank zugunsten der DEB-Auswahl, der mit viel Tempo ins tschechische Drittel eindrang und Bednar dann aus sehr spitzem Winkel nach 80 Sekunden der Verlängerung gekonnt überwand (62.). Der nicht unverdiente Siegtreffer für das deutsche Team, das wie schon gegen Finnland hart und diszipliniert gearbeitet hatte.

Im dritten Turnierspiel in der Gruppe A trifft die DEB-Auswahl in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (1 Uhr MEZ) auf Gastgeber und Turnierfavorit Kanada.