Deutschland gegen Spanien: Wer kommt ins Halbfinale?

Seit Sonntagabend ist klar: Deutschland trifft im Viertelfinale der Heim-EM auf Spanien. Beide Nationen sind mit je drei Titeln Rekordeuropameister. Nicht nur deshalb dürfte es ein spannendes Duell werden - wer wird gewinnen?

Wer kann am Freitag den Einzug ins Halbfinale feiern? Toni Kroos (li.) mit Deutschland oder Nico Williams und Spanien? imago images (2)

Schottland, Ungarn, Schweiz, Dänemark - und nun also Spanien. Auf das DFB-Team wartet im Viertelfinale der EM 2024 der bislang stärkste Gegner bei dieser Europameisterschaft, sogar einer der Top-Favoriten auf den Titel. Diesen Status haben sich die Spanier mit bislang starken Auftritten erarbeitet.

Das begann schon mit einem 3:0 zum Auftakt gegen Kroatien, anschließend schlug La Furia Roja auch Italien und Albanien in der Vorrunde und schließlich im Achtelfinale Georgien trotz Rückstands (4:1). Auf das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann kommt eine schwierige Aufgabe zu. Das Viertelfinale steigt am kommenden Freitag in Stuttgart (18 Uhr, LIVE! bei kicker).

Aber wer kommt denn nun weiter? Wer zieht ins Halbfinale ein? Das wollen wir von dir wissen.

