Als Gruppenzweiter: U 17 fährt trotz Niederlage gegen Spanien zur EM

Die deutsche U-17-Nationalmannschaft hat ihr letztes EM-Quali-Spiel gegen Spanien in letzter Sekunde verloren. Weil sich die sieben besten Gruppenzweiten aller Quali-Gruppen ebenfalls für die Endrunde qualifizieren, fährt die DFB-Elf dennoch nach Ungarn.

Fährt nach dem 3:4 gegen Spanien dennoch zur EM: Die deutsche U 17 um Finn Jeltsch (li.). Getty Images for DFB

Im letzten Gruppenspiel zwischen Deutschland und Spanien machten die beiden Mannschaften den Gruppenersten in der Eliterunde unter sich aus. Weil die DFB-Junioren die Partie in letzter Sekunde (3:4) aus der Hand gaben, fährt Spanien als Tabellenführer zur EM-Endrunde nach Ungarn (17. Mai bis 2. Juni).

Spanien dreht die Partie in letzter Sekunde

Die Elf von Christian Wück geriet im türkischen Touristenort Manavgat zunächst durch Guius Elfmeter in Rückstand (23.). Dortmunds Brunner antwortete wenig später mit dem Ausgleich (29.). Erneut in Person von Guiu gingen die Spanier abermals in Führung (36.). Brunner feierte wie schon gegen Finnland (7:0) einen Doppelpack und glich erneut für das DFB-Team aus (57.).

Der Torrausch beider Mannschaften hielt auch in Folge an: Kabar drehte die Partie zugunsten Deutschlands (70.). Doch die Spanier bewiesen einen langen Atem und sicherten sich durch Mesa und ein Eigentor von Da Silva Moreira den späten Sieg (76., 90.+4).