Gegentor in der 90. Minute: Finaltraum der DFB-Juniorinnen geplatzt

Die deutschen U-17-Juniorinnen sind im Halbfinale der U-17-WM in Indien ausgeschieden. Gegen Spanien kassierte die Auswahl von Kromp ein ganz spätes Gegentor.

Bundestrainerin Friederike Kromp fehlte erneut. Sie war bereits in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen in Indien war die Nationaltrainerin wie bereits im Viertelfinale gegen Brasilien (2:0) nicht dabei. Sie wurde von ihren Assistentinnen Melanie Behringer und Julia Simic vertreten.

In der ersten Hälfte kamen zunächst die Spanierinnen besser ins Spiel, Librans Kopfball landete auf der Latte (12.). Die deutsche Auswahl ging mit der ersten guten Chance vermeintlich in Führung, Alber traf satt per Volley (20.). Doch dann schaltete sich der VAR ein, der Check dauerte fünf Minuten - und schließlich wurde der Treffer zurückgenommen, da Sehitler bei der kurz ausgeführten Ecke im Abseits stand.

Das war eine ganz knappe Entscheidung und Pech für die DFB-Juniorinnen. Apropos Pech, dieses hatte Deutschland auch bei Albers Schuss, der nur den Außenpfosten küsste (29.). Somit ging es torlos in die Kabinen.

Spanierinnen treffen in der 90. Minute

Im zweiten Durchgang ging es in Sachen Chancen eher ruhig zu. Die DFB-Juniorinnen waren etwas gefährlicher, näherten sich durch Stoldt (65.) und Alber (75.). Es sah alles nach einem torlosen Remis und folglich Elfmeterschießen aus, doch da schlugen die Spanierinnen mit der ersten echten Chance nach der Pause zu: Alguacil setzte sich stark rechts im Strafraum durch und flankte nach innen, dort vollendete Corrales aus sechs Metern (90.).

Was für ein bitterer Moment für die deutsche Mannschaft, die in der letzten Minute der regulären Spielzeit den entscheidenden Treffer kassierte. In den acht Minuten der Nachspielzeit passierte nichts mehr, weswegen das Team von Kromp im Halbfinale ausschied.