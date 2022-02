Schützenfest zum Abschluss: Deutsche U 17 fertigt Slowakei ab

Im letzten Spiel des Algarve Cup hat es für die deutsche U 17 endlich mit einem Sieg geklappt. Und wie: Gegen die Auswahl der Slowakei gewann der DFB-Nachwuchs in Parchal gleich mit 9:0

Zuvor hatte die deutsche U-17-Auswahl zum Auftakt am vergangenen Freitag 1:1 gegen Portugal gespielt, die zweite Partie gegen Rekord-Europameister Spanien ging am Sonntag mit 0:2 verloren. Gegen die Slowakei löste sich aber der Knoten.

Besonders Nelson Weiper lief so richtig heiß. Der 16-Jährige vom 1. FSV Mainz steuerte zum auch in dieser höhe verdienten 9:0-Sieg gleich fünf Tore bei. Zunächst läutete Rafael Lubach von Borussia Dortmund das Schützenfest in der 14. Minute ein. Dann war Weiper mit einem Doppelpack in der 31. und 41. Minute zur Stelle. Damit aber noch nicht genug. Noch vor der Pause erhöhten Kapitän Dzenan Pejcinovic (54.) und Herthas Tim Hoffmann auf 5:0.

52., 55., 57. Minute: Weiper erzielt Hattrick

Nach der Pause war dann wieder Weiper an der Reihe. Der Mainzer erzielte zwischen der 52. und 57. Minuten einen lupenreinen Hattrick. Erst anschließend ließ es der deutsche Nachwuchs angesichts der mehr als komfortablen Führung etwas ruhiger angehen. Dem eingewechselten Christopher Negele von Zweitligist 1. FC Heidenheim war es vorbehalten, in der 73. Minute den 9:0-Endstand zu erzielen.

"Wir haben das Spiel von Anfang an dominiert und in den ersten zehn Minuten sogar Chancen liegen lassen. Nach dem ersten Tor sind wir weiter hungrig geblieben", wird Heiko Westermann, der den erkrankt fehlenden Cheftrainer Marc Meister an der Seitenlinie in Portugal ersetzte, auf der DFB-Website zitiert. "Solche Turniere sind extrem wichtig für die Spieler. Auch mal ein Spiel zu verlieren, ist für die Entwicklung gut."

U 17 Ende März in der EM-Qualifikation gefordert

Ende März geht es für die deutsche U 17 in der Qualifikation zur EM 2022 vom 16. Mai bis 1. Juni in Israel. In der zweiten Qualifikationsrunde werden Georgien (23. März), Turniergastgeber Schottland (26. März) und die Tschechische Republik (29. März) die Gegner sein, nur der Erste qualifiziert sich für die EM. Die erste Qualifikationsrunde im Oktober 2021 hatte die deutsche U 17 mit drei Siegen für sich entschieden.