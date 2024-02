Großer Schritt Richtung Olympia: DBB-Frauen gelingt Traumstart

Was für ein Start! Deutschlands Basketballerinnen gewinnen das erste Spiel beim Qualifikationsturnier und machen einen großen Schritt in Richtung Olympia.

Deutschlands Basketballerinnen haben einen perfekten Start ins olympische Qualifikationsturnier hingelegt. Das Team um WNBA-Star Satou Sabally gewann am Donnerstag im brasilianischen Belem überraschend gegen den zweifachen Europameister Serbien mit 73:66 (36:21) und machte damit einen großen Schritt in Richtung Olympia in Paris. Bislang waren die deutschen Basketballerinnen noch nie für Sommerspiele qualifiziert.

Beste deutsche Werferinnen waren Leonie Fiebich mit 20 Punkten und Satou Sabally mit 18 Zählern. Nyara Sabally glänzte mit 14 Punkten und 17 Rebounds. Am Samstag (21.00 Uhr MEZ/MagentaSport) trifft Deutschland im zweiten Spiel auf Australien, am Sonntag geht es gegen Gastgeber Brasilien. Die ersten drei Teams der Vierergruppe sichern sich ein Ticket für Olympia.

Deutschland erwischte einen perfekten Auftakt und zog schnell auf 11:1 davon. Zwar steigerten sich die favorisierten Serbinnen danach, dennoch ging das deutsche Team mit einer Sieben-Punkte-Führung ins zweite Viertel. Dort setzte sich Deutschland wieder kontinuierlich ab und lag zur Pause völlig überraschend mit 15 Punkten vorn (36:21).

Nach dem Seitenwechsel nahm sich die Mannschaft von Lisa Thomaidis aber eine kurze Auszeit. Serbien startete mit sieben Punkten in Serie und war so zurück im Spiel. Deutschland hielt zwar gut dagegen, im Schlussviertel ging Serbien fünf Minuten vor dem Ende aber dennoch erstmals in Führung (56:55). Doch in der entscheidenden Phase übernahmen Fiebich und Satou Sabally das Kommando und sicherten den wichtigen Erfolg.

Deutschland - Serbien 73:66 (36:21)

Beste Werferinnen für Deutschland: Fiebich (20 Punkte), S. Sabally (18), N. Sabally (14), Guelich (19)

Beste Werferinnen für Serbien: Dugalic (13), Nogic (12)